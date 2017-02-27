ситуація така, що можна будь-кого з уряду чи ОП змінити на бродячу собаку зі смітника і гірше не стане, а можливо навіть ситуація в державі покращиться
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:51
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:55
вроде как емец сам уходит с должности. ещё пару дней назад говорили, что он увидев хаус в медицине подал заяву. там вообще говорят был цирк со своими тестами на вирус, которые он отправил в ОП и каб.мин.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 27 бер, 2020 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:55
Тут всё просто,это натуральный грабёж владельцев счетов в "валюте".
Приходишь и говоришь,мне 300 долларов со счёта,а тебе в ответ говорят,что это будет 27.15*300=8145 грн,или будете ходить к нам как на работу,есть ещёвариант,что из под прилавка за шоколадку насыпят ветхим мотлохом эти замученные 300 у.е,т.е. цинизм или унижение,придётся выбирать.
А так выходит сразу теряешь доход по депозиту за года полтора такой манипуляцией,ведь по реальному курсу 8145 грн,прикупив по 28.50 это 285.79 у.е.....4.74% забрала невидимая рука пышного,причём не факт,что и в обменке нарисовавшей 28.50 этот доллар на продажу найдётся.
Вот такие они валютные счета в Неньке,квест от шулеров гарантирован(((
п.с. что-то под вечер на чёрном рынке отскочили по валюте,наверное не один Ощад играет в такие "патриотические игры",наливать и считать валютные счета в гривне.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 27 бер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:58
это ещё по хорошему курсу считают ощад. как бы потом не считал по 23. ведь многие хотели такой курс на форуме
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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