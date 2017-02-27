RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4827482848294830

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 387
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
180
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:51

  Игорь Алексеевич написав:пошла информация по тв, что снимают министра здравохр. емца и минстра экономики.


ситуація така, що можна будь-кого з уряду чи ОП змінити на бродячу собаку зі смітника і гірше не стане, а можливо навіть ситуація в державі покращиться
Expert100500
 
Повідомлень: 124
З нами з: 31.01.20
Подякував: 101 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:55

  Expert100500 написав:
  Игорь Алексеевич написав:пошла информация по тв, что снимают министра здравохр. емца и минстра экономики.


ситуація така, що можна будь-кого з уряду чи ОП змінити на бродячу собаку зі смітника і гірше не стане, а можливо навіть ситуація в державі покращиться


вроде как емец сам уходит с должности. ещё пару дней назад говорили, что он увидев хаус в медицине подал заяву. там вообще говорят был цирк со своими тестами на вирус, которые он отправил в ОП и каб.мин. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 27 бер, 2020 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:55

  hxbbgaf написав:А банки сразу мародерствовать, Ощад, государственный банк светил покупку доллара 27.15, продажу 28.40 сегодня днем. :X
Только на людей наезжать собрались, этого не видят.

Тут всё просто,это натуральный грабёж владельцев счетов в "валюте".
Приходишь и говоришь,мне 300 долларов со счёта,а тебе в ответ говорят,что это будет 27.15*300=8145 грн,или будете ходить к нам как на работу,есть ещёвариант,что из под прилавка за шоколадку насыпят ветхим мотлохом эти замученные 300 у.е,т.е. цинизм или унижение,придётся выбирать.

А так выходит сразу теряешь доход по депозиту за года полтора такой манипуляцией,ведь по реальному курсу 8145 грн,прикупив по 28.50 это 285.79 у.е.....4.74% забрала невидимая рука пышного,причём не факт,что и в обменке нарисовавшей 28.50 этот доллар на продажу найдётся.

Вот такие они валютные счета в Неньке,квест от шулеров гарантирован(((

п.с. что-то под вечер на чёрном рынке отскочили по валюте,наверное не один Ощад играет в такие "патриотические игры",наливать и считать валютные счета в гривне.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 27 бер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11128
З нами з: 30.12.09
Подякував: 328 раз.
Подякували: 2430 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:58

  somilitark написав:
  hxbbgaf написав:А банки сразу мародерствовать, Ощад, государственный банк светил покупку доллара 27.15, продажу 28.40 сегодня днем. :X
Только на людей наезжать собрались, этого не видят.

Тут всё просто,это натуральный грабёж владельцев счетов в "валюте".
Приходишь и говоришь,мне 300 долларов со счёта,а тебе в ответ говорят,что это будет 27.15*300=8145 грн,или будете ходить к нам как на работу,есть ещёвариант,что из под прилавка за шоколадку насыпят ветхим мотлохом эти замученные 300 у.е,т.е. цинизм или унижение,придётся выбирать.

А так выходит сразу теряешь доход по депозиту за года полтора такой манипуляцией,ведь по реальному курсу 8145 грн,прикупив по 28.50 это 285.79 у.е.....4.74% забрала невидимая рука пышного,причём не факт,что и в обменке нарисовавшей 28.50 этот доллар на продажу найдётся.

Вот такие они валютные счета в Неньке,квест от шулеров гарантирован(((

п.с. что-то под вечер на чёрном рынке отскочили по валбте,наверное не один Ощад играет в такие "патриотические игры",наливать и считать валютные счета в гривне.


это ещё по хорошему курсу считают ощад. как бы потом не считал по 23. ведь многие хотели такой курс на форуме :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4827482848294830
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 210787ostin, patrikk, Игорь Алексеевич і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6871 1532555
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 19:04
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1725, 1726, 1727
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17269 2174674
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 19:01
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
393 76541
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 20:57
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.