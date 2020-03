Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:48

Serg-ik написав: Мальчишки и девчонки, а так же их родители

какой же курс, в конце концов, увидеть вы хотите?



Я так понимаю, большая часть писателей имеет бакс и хотят заработать на росте его курса? Но, как показывает опыт, цены на товары и услуги в гривне в конце концов возвращаются к своему долларовому эквиваленту.

Переважна більшість хоче зберегти.

Гривня не є активом для зберігання.

Доллар є.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

