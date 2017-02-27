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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:47
pirat-d написав: Квесторе_поверніться написав: hxbbgaf написав:
А банки сразу мародерствовать, Ощад, государственный банк светил покупку доллара 27.15, продажу 28.40 сегодня днем. :X
Только на людей наезжать собрались, этого не видят.
Не спекульнеш...не заробиш.
ощад это известный кал. Сегодня депо закончилось, несчастная 1Кюсд - не отдали) в понедельник обещали перезвонить сообщить, когда они соизволят вернуть мои деньги) Всем отделением заверяли, что это "НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ")) Удивительный колхозный совок, помноженный на некомпетентность. Рекомендую обходить десятой дорогой.
Не пробовали на горячую линию позвонить?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:48
Serg-ik написав:
Мальчишки и девчонки, а так же их родители
какой же курс, в конце концов, увидеть вы хотите?
Я так понимаю, большая часть писателей имеет бакс и хотят заработать на росте его курса? Но, как показывает опыт, цены на товары и услуги в гривне в конце концов возвращаются к своему долларовому эквиваленту.
В связи с этим вопрос: что вы купите за проданные по высокому курсу баксы ,пока гривневые цены не догонят свой долларовый эквивалент?
Переважна більшість хоче зберегти.
Гривня не є активом для зберігання.
Доллар є.
Відповідь очевидна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:50
pirat-d написав:
щад это известный кал. Сегодня депо закончилось, несчастная 1Кюсд - не отдали) в понедельник обещали перезвонить сообщить, когда они соизволят вернуть мои деньги) Всем отделением заверяли, что это "НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ")) Удивительный колхозный совок, помноженный на некомпетентность. Рекомендую обходить десятой дорогой.
а можете сообщить, кто сегодня возвращает валюту в полном объёме.
этот сценарий из года в год при кризисах. вначале не отдают, а потом начинают вводить ва.
а куда не ввели ва, то надо ещё год просить и забирать. а ещё есть фишка под дурачку у банков. они автоматом пролонгируют и потом пол года морозятся - типа выясним и сообщим. типа их система сдала сбой.(((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:53
Ну що ж, когось заставляють вдіти маски а хтось їх остаточно скинув.
Карпатські ліси рубають так, як вже давно, а може й ніколи не рубали. Бурштин миють з подвійною силою. Користуючись ситуацією на митницях (повний дурдом і відсутність елементарного порядку) контрабас пре безконтрольно.
Щодо боротьби з коронавірусом, знайомому, власнику не бідної успішної компанії подзвонили керовники міста-області з проханням допомогти, купити апарат(и) ШВЛ. Погодилися, знайшли, домовилися, віддзвонили попередити про термін прибуття і уточнити умови доставки-розмитнення. У відповідь: ні, ви нам ГРОШІ перерахуйте, а якщо хочете купити апарат, то ОСЬ У ЦІЄЇ компанії. А там на 45% дорожче ніж можна купити...
Це 3,14здець повний, такого, мабуть, і завгар не творив... І все це, разом з схематозом "Великого будівництва", виливається час від часу на готівку, розганяючи курс на 28+... Важко навіть уявити, що буде творитися, коли введуть надзвичайний стан і всіх закриють вдома... Частина з монобільшості перелякалася і прозріла, хтось навіть пробує боротися. Частина ушльопків відстоює інтереси бені... У ВР така ситуація, що немає голосів ні за що, ні за один закон. І необхідної для голосування-прийняття кількості ніхто зібрати не може. Тому вони не те що нічого не приймуть, вони наврядче збируться навіть...
Моментами, коли на чорному ринку будуть "завдання", курс може бути високим, потім буде відкочуватися.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:56
Впервые в своей истории Резервный банк Австралии, Резервный банк Новой Зеландии, а также Национальный банк Польши начнут покупку государственных облигаций.
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edvardd
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:57
Сегодня торги ОВГЗ на ПФТС прошли ещё активнее - наторговали больше 2 миллиардов гривен (вчера 1,4 млрд.)
Что это, массовый слив или массовый откуп?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:57
orest написав:
Ну що ж, когось заставляють вдіти маски а хтось їх остаточно скинув.
Карпатські ліси рубають так, як вже давно, а може й ніколи не рубали. Бурштин миють з подвійною силою. Користуючись ситуацією на митницях (повний дурдом і відсутність елементарного порядку) контрабас пре безконтрольно.
Щодо боротьби з коронавірусом, знайомому, власнику не бідної успішної компанії подзвонили керовники міста-області з проханням допомогти, купити апарат(и) ШВЛ. Погодилися, знайшли, домовилися, віддзвонили попередити про термін прибуття і уточнити умови доставки-розмитнення. У відповідь: ні, ви нам ГРОШІ перерахуйте, а якщо хочете купити апарат, то ОСЬ У ЦІЄЇ компанії. А там на 45% дорожче ніж можна купити...
Це 3,14здець повний, такого, мабуть, і завгар не творив... І все це, разом з схематозом "Великого будівництва", виливається час від часу на готівку, розганяючи курс на 28+... Важко навіть уявити, що буде творитися, коли введуть надзвичайний стан і всіх закриють вдома... Частина з монобільшості перелякалася і прозріла, хтось навіть пробує боротися. Частина ушльопків відстоює інтереси бені... У ВР така ситуація, що немає голосів ні за що, ні за один закон. І необхідної для голосування-прийняття кількості ніхто зібрати не може. Тому вони не те що нічого не приймуть, вони наврядче збируться навіть...
Моментами, коли на чорному ринку будуть "завдання", курс може бути високим, потім буде відкочуватися.
це називається "перед смертю не надихаєшся", таке враження що персонажі живуть останній день (після нас хоч потоп)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:58
edvardd написав:
Впервые в своей истории Резервный банк Австралии, Резервный банк Новой Зеландии, а также Национальный банк Польши начнут покупку государственных облигаций.
Эмиссия-с?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:59
Игорь Алексеевич
Почти все банки отдают. Отличились: Альфа (не отдает вообще), Приватбанк (отдает только закончившиеся депозиты), Пивденный (не отдает вообще).
Недавно отдали валюту Аккорд и Банк Инвестиций и сбережений. Некоторые банки просят подождать неделю, чтобы собрать валюту, тут я не был как-то против, свои обязательства они выполнили, а ситуация у них сложнее, чем в обычное время.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:59
Игорь Алексеевич написав: pirat-d написав:
щад это известный кал. Сегодня депо закончилось, несчастная 1Кюсд - не отдали) в понедельник обещали перезвонить сообщить, когда они соизволят вернуть мои деньги) Всем отделением заверяли, что это "НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ")) Удивительный колхозный совок, помноженный на некомпетентность. Рекомендую обходить десятой дорогой.
а можете сообщить, кто сегодня возвращает валюту в полном объёме.
этот сценарий из года в год при кризисах. вначале не отдают, а потом начинают вводить ва.
а куда не ввели ва, то надо ещё год просить и забирать. а ещё есть фишка под дурачку у банков. они автоматом пролонгируют и потом пол года морозятся - типа выясним и сообщим. типа их система сдала сбой.(((
Знакомо, что поделать, либо принимаешь риски, либо нет. Я не ною, будем считать это билет за опыт)) Просто предупреждаю, Ощад - дно! хотите поиметь траблы, ложите в него средства.
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