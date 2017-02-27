pirat-d написав:Знакомо, что поделать, либо принимаешь риски, либо нет. Я не ною, будем считать это билет за опыт)) Просто предупреждаю, Ощад - дно! хотите поиметь траблы, ложите в него средства.
если на этом форуме зайти на странички банков, то там то же самое. банк плохой - не советую. такое было и в 2014-17г. поэтому думаю, что лучше в ощад и ждать, чем в др. и ждать ва. при кризисах у всех проблемы до 6мес., далее попускает. главное когда попускает, то опять сообщения на форуме - куда посоветуете вложится.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
orest написав:Ну що ж, когось заставляють вдіти маски а хтось їх остаточно скинув. Карпатські ліси рубають так, як вже давно, а може й ніколи не рубали. Бурштин миють з подвійною силою. Користуючись ситуацією на митницях (повний дурдом і відсутність елементарного порядку) контрабас пре безконтрольно. Щодо боротьби з коронавірусом, знайомому, власнику не бідної успішної компанії подзвонили керовники міста-області з проханням допомогти, купити апарат(и) ШВЛ. Погодилися, знайшли, домовилися, віддзвонили попередити про термін прибуття і уточнити умови доставки-розмитнення. У відповідь: ні, ви нам ГРОШІ перерахуйте, а якщо хочете купити апарат, то ОСЬ У ЦІЄЇ компанії. А там на 45% дорожче ніж можна купити... Це 3,14здець повний, такого, мабуть, і завгар не творив... І все це, разом з схематозом "Великого будівництва", виливається час від часу на готівку, розганяючи курс на 28+... Важко навіть уявити, що буде творитися, коли введуть надзвичайний стан і всіх закриють вдома... Частина з монобільшості перелякалася і прозріла, хтось навіть пробує боротися. Частина ушльопків відстоює інтереси бені... У ВР така ситуація, що немає голосів ні за що, ні за один закон. І необхідної для голосування-прийняття кількості ніхто зібрати не може. Тому вони не те що нічого не приймуть, вони наврядче збируться навіть... Моментами, коли на чорному ринку будуть "завдання", курс може бути високим, потім буде відкочуватися.
Ну на теме "птн нпдт" - много "наволотёрили", "напилили", намародёрили, и "насхемачили" с закупками. А потом "склады взорвали диверсанты" (но это не точно).
Вот пришло время новой "промо-акции" по распилу - корона-нпдт!
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 27 бер, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
pirat-d написав:Знакомо, что поделать, либо принимаешь риски, либо нет. Я не ною, будем считать это билет за опыт)) Просто предупреждаю, Ощад - дно! хотите поиметь траблы, ложите в него средства.
если на этом форуме зайти на странички банков, то там то же самое. банк плохой - не советую. такое было и в 2014-17г. поэтому думаю, что лучше в ощад и ждать, чем в др. и ждать ва. при кризисах у всех проблемы до 6мес., далее попускает. главное когда попускает, то опять сообщения на форуме - куда посоветуете вложится.
Держать кеш в доме - тоже то ещё удовольствие. После того, как однажды в квартиру залезли, жена дома больше хранить не хочет. У меня у самого сейчас депо в $. Разбили с женой сумму на двоих, чтобы меньше фонда было. Вот жду теперь отдадут в мае или нет. А какие ещё варианты есть у "пересичного"?
Serg-ik написав:Мальчишки и девчонки, а так же их родители какой же курс, в конце концов, увидеть вы хотите?
Я так понимаю, большая часть писателей имеет бакс и хотят заработать на росте его курса? Но, как показывает опыт, цены на товары и услуги в гривне в конце концов возвращаются к своему долларовому эквиваленту. В связи с этим вопрос: что вы купите за проданные по высокому курсу баксы ,пока гривневые цены не догонят свой долларовый эквивалент?
Переважна більшість хоче зберегти. Гривня не є активом для зберігання. Доллар є. Відповідь очевидна.
Это точно. В случае, когда ситуация не очевидна, но есть ощущение полной Ж, лучше не дергаться (как по мне). А вот когда наступит дно (и мы перестанем копать ) и появится свет конце туннеля (главное не перепутать со светом приближающегося поезда ), тогда, будет интересно, наверное, купить недвижку на вторичке.
Shustoff написав:Держать кеш в доме - тоже то ещё удовольствие. После того, как однажды в квартиру залезли, жена дома больше хранить не хочет. У меня у самого сейчас депо в $. Разбили с женой сумму на двоих, чтобы меньше фонда было. Вот жду теперь отдадут в мае или нет. А какие ещё варианты есть у "пересичного"?
держу валюту в банках, но после банкопадов уже не ради процентов, а ради, что бы не лежали дома. банки для валюты только из первой десятки и только на текущих. дома конечно тоже есть малые сбережения в грн., на 2 месяца на еду и др. мелкие расходы, если чп в семье или в стране. так же пользуюсь для покупок только кредитками и имею маленький бизнес с тремя абсолютно разными направлениями. получается, если где то стопор, то работают др. накопления и поступления.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
George написав:Игорь Алексеевич Почти все банки отдают. Отличились: Альфа (не отдает вообще), Приватбанк (отдает только закончившиеся депозиты), Пивденный (не отдает вообще). Недавно отдали валюту Аккорд и Банк Инвестиций и сбережений. Некоторые банки просят подождать неделю, чтобы собрать валюту, тут я не был как-то против, свои обязательства они выполнили, а ситуация у них сложнее, чем в обычное время.