orest написав:Ну що ж, когось заставляють вдіти маски а хтось їх остаточно скинув. Карпатські ліси рубають так, як вже давно, а може й ніколи не рубали. Бурштин миють з подвійною силою. Користуючись ситуацією на митницях (повний дурдом і відсутність елементарного порядку) контрабас пре безконтрольно. Щодо боротьби з коронавірусом, знайомому, власнику не бідної успішної компанії подзвонили керовники міста-області з проханням допомогти, купити апарат(и) ШВЛ. Погодилися, знайшли, домовилися, віддзвонили попередити про термін прибуття і уточнити умови доставки-розмитнення. У відповідь: ні, ви нам ГРОШІ перерахуйте, а якщо хочете купити апарат, то ОСЬ У ЦІЄЇ компанії. А там на 45% дорожче ніж можна купити... Це 3,14здець повний, такого, мабуть, і завгар не творив... І все це, разом з схематозом "Великого будівництва", виливається час від часу на готівку, розганяючи курс на 28+... Важко навіть уявити, що буде творитися, коли введуть надзвичайний стан і всіх закриють вдома... Частина з монобільшості перелякалася і прозріла, хтось навіть пробує боротися. Частина ушльопків відстоює інтереси бені... У ВР така ситуація, що немає голосів ні за що, ні за один закон. І необхідної для голосування-прийняття кількості ніхто зібрати не може. Тому вони не те що нічого не приймуть, вони наврядче збируться навіть... Моментами, коли на чорному ринку будуть "завдання", курс може бути високим, потім буде відкочуватися.
це називається "перед смертю не надихаєшся", таке враження що персонажі живуть останній день (після нас хоч потоп)
це у вас якийсь расєйскій переклад, маємо українське => як не наївся, то й не налижешся (с) ... соросят Зєля та Ко прогнали, під турборежим вони свою функцію виконали, ... а тепер смута, підібрали якихось олігархічних рєшал, але норм, Зєля більш чим пів року протримався із високим рейтингом, могло бути гірше
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
ruvex написав:Как не рассматривай, а держать валюту в банках то еще удовольствие. Отнести не проблема, но потом сразу нужно думать, как оттуда забрать.
понятное дело не все свои финансы вбухнуть в банк. поэтому я и написал, частично в банках, частично в бизнесе. что бы стрёмно не было держать валюту, то я для работы иногда кредитуюсь, но беру кредит в тех банке, где лежит валюта. если что, то можно с банком договорится погашение кредита в счёт депозита. но обычно я без паники жду, т.к. работают в кризис др. направления, а значит нет такой у меня паники.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
TylerTruman_ написав:це у вас якийсь расєйскій переклад, маємо українське => як не наївся, то й не налижешся (с) ... соросят Зєля та Ко прогнали, під турборежим вони свою функцію виконали, ... а тепер смута, підібрали якихось олігархічних рєшал, але норм, Зєля більш чим пів року протримався із високим рейтингом, могло бути гірше
це ще на локомотиві По економіки прокатався на халяву по інерції, а далі "стою на асфальтє я в лижі обут, толі лі лижі не єдут, то лі короновіснут"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 бер, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Игорь Алексеевич написав:понятное дело не все свои финансы вбухнуть в банк. поэтому я и написал, частично в банках, частично в бизнесе. что бы стрёмно не было держать валюту, то я для работы иногда кредитуюсь, но беру кредит в тех банке, где лежит валюта. если что, то можно с банком договорится погашение кредита в счёт депозита. но обычно я без паники жду, т.к. работают в кризис др. направления, а значит нет такой у меня паники.
Чтобы сохранить сбережения, они должны быть надежно спрятаны. Если хранение дома не вариант, то банковская система даже на текущих счетах, что не раз было доказано, в наших условиях - вариант аналогичный. Моментальное прекращение выдачи и это вопрос одного дня. Последующая выдача возможна в неопределенный срок или выдача гривной. Второй вариант в результате эквивалентен хранению всех средств в гривне. Т.е. тебя также ограбят, в неподходящий момент, но немного оставят на расходы.
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TylerTruman_ написав:це у вас якийсь расєйскій переклад, маємо українське => як не наївся, то й не налижешся (с) ... соросят Зєля та Ко прогнали, під турборежим вони свою функцію виконали, ... а тепер смута, підібрали якихось олігархічних рєшал, але норм, Зєля більш чим пів року протримався із високим рейтингом, могло бути гірше
це ще на локомотиві По економіки прокатався на халяву по інерції, а далі "стою на асфальтє я в лижі обут, толі лі лижі не єдут, то лі короновіснут"
сорян, імхо, Парашенка був ніяким не локомотивом, а якась олдскульна манєврова кукушка, ... якщо бачите якісь плюси, то вони тільки всупереч, а всякі парашенкавскі мародери і варанти Яреські нам ще вилізуть боком
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Это не запрещено законодательством Украины. В фарм.мафии не работают бездушные злодеи.) Здесь нужно читать, что хотят протолкнуть в Раде под шумок. Скорее всего, пытаются протолкнуть параллельный импорт или пролоббировать чей-то интерес.