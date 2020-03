Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:58

TylerTruman_ написав: це у вас якийсь расєйскій переклад, маємо українське => як не наївся, то й не налижешся (с) ... соросят Зєля та Ко прогнали, під турборежим вони свою функцію виконали, ... а тепер смута, підібрали якихось олігархічних рєшал, але норм, Зєля більш чим пів року протримався із високим рейтингом, могло бути гірше це у вас якийсь расєйскій переклад, маємо українське => як не наївся, то й не налижешся (с) ... соросят Зєля та Ко прогнали, під турборежим вони свою функцію виконали, ... а тепер смута, підібрали якихось олігархічних рєшал, але норм, Зєля більш чим пів року протримався із високим рейтингом, могло бути гірше

це ще на локомотиві По економіки прокатався на халяву по інерції,

а далі "стою на асфальтє я в лижі обут, толі лі лижі не єдут, то лі короновіснут" це ще на локомотиві По економіки прокатався на халяву по інерції,а далі "стою на асфальтє я в лижі обут, толі лі лижі не єдут, то лі короновіснут"

