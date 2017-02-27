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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4832483348344835

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 389
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
182
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:11

  yarick26 написав:
  asti написав:
  Pupsik написав:Ми плануємо позачергове засідання Ради на понеділок, – Зеленський
Вроде бы договорились, гривнепатриотам можно выдыхать...
А как по мне, для гривнепатриотов все только начинается...
Как в принципе и для всех остальных тоже(((
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/27/7245452/
Целых два ярда обещают
Эти два ярда - это глоток воды для умирающего от жажды//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:11

  yuri_m написав:
  varlo написав:https://dilo.net.ua/ekonomika/ukrayina-otrymaye-bilshe-groshej-nizh-planuvalosya-mvf/
Україна отримає більше грошей, ніж планувалося – МВФ

Ага, обещали 58 лямов, а дадут 60! :mrgreen: Под этот закон о земле Зеленский гонит депутатов изо всех сил. Любой ценой, но принять и потом продать землю. Пипец, в мире кризис начинается, какого не видели почти 100 лет - а эти твари землю продавать собрались! Это даже не за копейки будет, а за стеклянные бусы. Беня аплодирует стоя!

Просто интересно, Вы этот проект закона если не изучали, то хотя бы читали?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:28

  asti написав:
  yarick26 написав:
  asti написав:Вроде бы договорились, гривнепатриотам можно выдыхать...
А как по мне, для гривнепатриотов все только начинается...
Как в принципе и для всех остальных тоже(((
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/27/7245452/
Целых два ярда обещают
Эти два ярда - это глоток воды для умирающего от жажды//)

Исходя из противоречивой логики, отчего же в конечном результате выдыхать грнпатриотам?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:35

ЕЦБ обязал банки прекратить выплату дивидендов акционерам
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:47

  ЛАД написав:
  yuri_m написав:
  varlo написав:https://dilo.net.ua/ekonomika/ukrayina-otrymaye-bilshe-groshej-nizh-planuvalosya-mvf/
Україна отримає більше грошей, ніж планувалося – МВФ

Ага, обещали 58 лямов, а дадут 60! :mrgreen: Под этот закон о земле Зеленский гонит депутатов изо всех сил. Любой ценой, но принять и потом продать землю. Пипец, в мире кризис начинается, какого не видели почти 100 лет - а эти твари землю продавать собрались! Это даже не за копейки будет, а за стеклянные бусы. Беня аплодирует стоя!

Просто интересно, Вы этот проект закона если не изучали, то хотя бы читали?


Всі цікавилися. І досвідом Прибалтики: землю дали в продаж ,а власники іноземці тепер. Так і нас чекає з зеленою чумою.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:02

Власники іноземці, кажете. А что плохого? Вы посмотрите на нашу землю особенно в городах, на обочинах трас, да и просто в частном секторе - все замусорено, загажено, засрано проще говоря. Уверен, какой-нибудь немецкий или голландский лэндлорд гораздо лучше относился бы к земле, чем наши ....
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:06

  asti написав:Власники іноземці, кажете. А что плохого? Вы посмотрите на нашу землю особенно в городах, на обочинах трас, да и просто в частном секторе - все замусорено, загажено, засрано проще говоря. Уверен, какой-нибудь немецкий или голландский лэндлорд гораздо лучше относился бы к земле, чем наши ....

а может и русский лэндлорд или гражданин Израиля...
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