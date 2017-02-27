Ага, обещали 58 лямов, а дадут 60! Под этот закон о земле Зеленский гонит депутатов изо всех сил. Любой ценой, но принять и потом продать землю. Пипец, в мире кризис начинается, какого не видели почти 100 лет - а эти твари землю продавать собрались! Это даже не за копейки будет, а за стеклянные бусы. Беня аплодирует стоя!
Просто интересно, Вы этот проект закона если не изучали, то хотя бы читали?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Ага, обещали 58 лямов, а дадут 60! Под этот закон о земле Зеленский гонит депутатов изо всех сил. Любой ценой, но принять и потом продать землю. Пипец, в мире кризис начинается, какого не видели почти 100 лет - а эти твари землю продавать собрались! Это даже не за копейки будет, а за стеклянные бусы. Беня аплодирует стоя!
Просто интересно, Вы этот проект закона если не изучали, то хотя бы читали?
Всі цікавилися. І досвідом Прибалтики: землю дали в продаж ,а власники іноземці тепер. Так і нас чекає з зеленою чумою.
Власники іноземці, кажете. А что плохого? Вы посмотрите на нашу землю особенно в городах, на обочинах трас, да и просто в частном секторе - все замусорено, загажено, засрано проще говоря. Уверен, какой-нибудь немецкий или голландский лэндлорд гораздо лучше относился бы к земле, чем наши ....
asti написав:Власники іноземці, кажете. А что плохого? Вы посмотрите на нашу землю особенно в городах, на обочинах трас, да и просто в частном секторе - все замусорено, загажено, засрано проще говоря. Уверен, какой-нибудь немецкий или голландский лэндлорд гораздо лучше относился бы к земле, чем наши ....
а может и русский лэндлорд или гражданин Израиля...