Ага, обещали 58 лямов, а дадут 60! Под этот закон о земле Зеленский гонит депутатов изо всех сил. Любой ценой, но принять и потом продать землю. Пипец, в мире кризис начинается, какого не видели почти 100 лет - а эти твари землю продавать собрались! Это даже не за копейки будет, а за стеклянные бусы. Беня аплодирует стоя!
Просто интересно, Вы этот проект закона если не изучали, то хотя бы читали?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Ага, обещали 58 лямов, а дадут 60! Под этот закон о земле Зеленский гонит депутатов изо всех сил. Любой ценой, но принять и потом продать землю. Пипец, в мире кризис начинается, какого не видели почти 100 лет - а эти твари землю продавать собрались! Это даже не за копейки будет, а за стеклянные бусы. Беня аплодирует стоя!
Просто интересно, Вы этот проект закона если не изучали, то хотя бы читали?
Всі цікавилися. І досвідом Прибалтики: землю дали в продаж ,а власники іноземці тепер. Так і нас чекає з зеленою чумою.
Власники іноземці, кажете. А что плохого? Вы посмотрите на нашу землю особенно в городах, на обочинах трас, да и просто в частном секторе - все замусорено, загажено, засрано проще говоря. Уверен, какой-нибудь немецкий или голландский лэндлорд гораздо лучше относился бы к земле, чем наши ....
asti написав:Власники іноземці, кажете. А что плохого? Вы посмотрите на нашу землю особенно в городах, на обочинах трас, да и просто в частном секторе - все замусорено, загажено, засрано проще говоря. Уверен, какой-нибудь немецкий или голландский лэндлорд гораздо лучше относился бы к земле, чем наши ....
а может и русский лэндлорд или гражданин Израиля...
Між головою Мінфіну Ігорем Уманським і керівником уряду Денисом Шмигалем складаються досить напружені стосунки. Про це, незалежно один від одного, свідчить ціла низка джерел LB.ua в центральній владі.
Одна з причин – новий драфт держбюджету.
Як відомо, кілька днів тому Шмигаль представляв цей документ на засіданні лідерів фракцій і груп ВР. Парламентарії запропонований варіант бюджету розкритикували, відмовившись голосувати за нього в такому вигляді.
При цьому, перед поданням депутатам на засіданні КМУ документ не обговорювався і єдиної урядової позиції щодо нього не було.
“Вони конфліктують постійно, але питання бюджету стало серйозним каменем спотикання. Шмигаля зачепило те, що ВР сприйняла його в багнети, а депутати обурилися тим, що Уманський був відсутній на зустрічі”, – додало джерело з фракції “Слуги народу”.
Ще одна причина – вимога Уманським відставки глав Податкової та Митної служб – Сергія Верланова і Максима Нефьодова відповідно.
Відповідний лист близько десяти днів тому вийшов з Мінфіну на прем’єр-міністра. Мотивація: нібито недоотримання в бюджет, в тому числі на лінії відшкодування ПДВ. Реакція на лист невідома.
Необхідно відзначити, згідно з чинним законодавством, звільнити главу Мінфіну парламент може в разі, якщо він написав таку заяву за власним бажанням. Інформації про те, що Уманський заяву писав, сьогодні немає.
Також Рада може відправити міністра фінансів у відставку за ініціативою прем’єр-міністра, а також – за власною ініціативою (стаття 18 Закону України про Кабінет Міністрів України).
Зазначимо, що МОЗ може очолити Степанов, він уже говорив із Зеленським.
stas_rst написав:трохи алгебри шановні форумчани, за якою "простою" формулою ви вираховуєте реальний відсоток (за мінусом 19,5%) по депо на кінець терміну ? у мене, окрім пропорцій через "х", нічого не виходить
Группа Коломойского проигнорировала заседание фракции с Зеленским
На внеочередном заседании Рады в понедельник планируют принять законы о рынке земли и регулировании работы банков (антиколомойский закон), а также секвестр бюджета.
Об этом Буквам рассказали депутаты фракции. Голоса рассчитывают получить также и от других фракций, поскольку своих может не хватить.
По словам представителей “Слуг”, заседание фракции прошло без скандала, потому что депутаты, ориентированные на Игоря Коломойского, не пришли.
“Поскольку группа Коломойского не пришла, то и скандала не было. Даже Александр Ткаченко не пришел, не говоря уже о Дубинском. Единственный вопрос о законе о регулировании деятельности банков задал Сергей Швец”, – рассказал один из депутатов.
Он предположил, что группа даст бой во время профильного комитета, который запланирован на 9 утра понедельника, и в сессионном зале.
Всего на фракции было около 150 депутатов, на нее также не пришли те, кому надо было ехать из регионов.
По словам депутатов, большинство вопросов касалось секвестра бюджета – в таком виде, как его подал Кабмин, он совершенно не устраивает депутатов.
Что касается закона о рынке земли, то чтобы уменьшить количество голосований и достичь консенсуса, вероятно, будет внесен новый законопроект с теми параметрами, которые озвучил президент:
– Закон вступит в действие с 1 июля 2021; – Первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки. – После этого – следующие два года землю смогут покупать украинские юридические лица не более 10 000 гектаров в одни руки. – Земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере первые два года минимум). – Продажа иностранцам – как и было решено раньше – после референдума.
Кроме того, президент просил проголосовать законопроект о дистанционном голосования или по крайней мере дистанционную работу комитетов.
Что касается самого заседания, то оно, скорее всего, состоится в Раде, в сессионном зале, а не во внутреннем дворе парламента.
На заседании также могут быть рассмотрены кадровые вопросы по замене руководителей Минздрава и Минфина.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.