Додано: Суб 28 бер, 2020 00:09

Группа Коломойского проигнорировала заседание фракции с Зеленским



На внеочередном заседании Рады в понедельник планируют принять законы о рынке земли и регулировании работы банков (антиколомойский закон), а также секвестр бюджета.



Об этом Буквам рассказали депутаты фракции. Голоса рассчитывают получить также и от других фракций, поскольку своих может не хватить.



По словам представителей “Слуг”, заседание фракции прошло без скандала, потому что депутаты, ориентированные на Игоря Коломойского, не пришли.



“Поскольку группа Коломойского не пришла, то и скандала не было. Даже Александр Ткаченко не пришел, не говоря уже о Дубинском. Единственный вопрос о законе о регулировании деятельности банков задал Сергей Швец”, – рассказал один из депутатов.



Он предположил, что группа даст бой во время профильного комитета, который запланирован на 9 утра понедельника, и в сессионном зале.



Всего на фракции было около 150 депутатов, на нее также не пришли те, кому надо было ехать из регионов.



По словам депутатов, большинство вопросов касалось секвестра бюджета – в таком виде, как его подал Кабмин, он совершенно не устраивает депутатов.



Что касается закона о рынке земли, то чтобы уменьшить количество голосований и достичь консенсуса, вероятно, будет внесен новый законопроект с теми параметрами, которые озвучил президент:



– Закон вступит в действие с 1 июля 2021;

– Первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.

– После этого – следующие два года землю смогут покупать украинские юридические лица не более 10 000 гектаров в одни руки.

– Земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере первые два года минимум).

– Продажа иностранцам – как и было решено раньше – после референдума.



Кроме того, президент просил проголосовать законопроект о дистанционном голосования или по крайней мере дистанционную работу комитетов.



Что касается самого заседания, то оно, скорее всего, состоится в Раде, в сессионном зале, а не во внутреннем дворе парламента.



На заседании также могут быть рассмотрены кадровые вопросы по замене руководителей Минздрава и Минфина.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.