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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4833483448354836

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 390
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
183
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:24

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:......
в греции вышли и послали мвф на небо за звёздочкой. сказали от долгов не отказываемся, заплатим когда сможем.
.....

Это когда?


вчера :P

Ну разве что. :)
Потому что раньше такого не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шось не подобається мені от це все.
Навіщо брати 2 млрд. у МВФ такою ціною їхніх вимагань і одночасно зливати цю ж сумму грошей за 2 тиждні НБУ?
Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:13

  ruvex написав:Как не рассматривай, а держать валюту в банках то еще удовольствие. Отнести не проблема, но потом сразу нужно думать, как оттуда забрать.


Треба визначитись, вам треба віднести чи забрати ? :)
Якщо віднесли - навіщо забирати ?..
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 4833483448354836
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