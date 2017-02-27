Ну разве что.
Потому что раньше такого не было.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:24
Ну разве что.
Потому что раньше такого не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шось не подобається мені от це все.
Навіщо брати 2 млрд. у МВФ такою ціною їхніх вимагань і одночасно зливати цю ж сумму грошей за 2 тиждні НБУ?
Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.
Додано: Суб 28 бер, 2020 01:13
|