Шось не подобається мені от це все. Навіщо брати 2 млрд. у МВФ такою ціною їхніх вимагань і одночасно зливати цю ж сумму грошей за 2 тиждні НБУ? Де реальна статистична картина захворюванності в Країні? Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути. Не подобається мені все це, дуже не подобається.
Trast написав:Шось не подобається мені от це все. Навіщо брати 2 млрд. у МВФ такою ціною їхніх вимагань і одночасно зливати цю ж сумму грошей за 2 тиждні НБУ? Де реальна статистична картина захворюванності в Країні? Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути. Не подобається мені все це, дуже не подобається.
Пом"якшення каратину ще може багато дечого виправити це наш терміновий рецепт мав би бути, звісно, якщо ще й плюс МВФ отримає те що вимагає ,причому терміново.
В Україні склалося враження, що Швеція не бореться з епідемією коронавірусу. Але це помилкове сприйняття підходів, які використовують шведи, спираючись на особливості культури і зрілість суспільства.......
Trast написав:Шось не подобається мені от це все. Навіщо брати 2 млрд. у МВФ такою ціною їхніх вимагань і одночасно зливати цю ж сумму грошей за 2 тиждні НБУ?
Для того щоб мати можливість екстренно злити і цих 2 отриманих млрд
Trast написав:Де реальна статистична картина захворюванності в Країні? Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути. Не подобається мені все це, дуже не подобається.
Як на мене -по карантину все просто Сотні тисяч інфікованих ,але не захворівших , десятки тисяч захворівших,але в безсимптомній формі пару тисяч з кашлем,температурою .але без задишки пару сотень з пневмонією ,але не смертельно десятки помруть.
Trast написав:Шось не подобається мені от це все. Навіщо брати 2 млрд. у МВФ такою ціною їхніх вимагань і одночасно зливати цю ж сумму грошей за 2 тиждні НБУ?
Для того щоб мати можливість екстренно злити і цих 2 отриманих млрд
Trast написав:Де реальна статистична картина захворюванності в Країні? Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути. Не подобається мені все це, дуже не подобається.
Як на мене -по карантину все просто Сотні тисяч інфікованих ,але не захворівших , десятки тисяч захворівших,але в безсимптомній формі пару тисяч з кашлем,температурою .але без задишки пару сотень з пневмонією ,але не смертельно десятки помруть.
все эксперты говорят что мы умрем из-за карантина, а не из-за вируса! Курс 500!
одни упоротые думаю что все супер будет.
МИРОВОЙ КРИЗИС ИЛИ ВЕЛИЧАЙШАЯ ДЕПРЕССИЯ? ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ
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ДТЕК Енерджі оголосив щойно дефолт по своїм зобов'язанням через коронавірус і запропонував кредиторам провести реструктуризацію.
Незадовго перед тим :
....У зв'язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором.
ДТЕК Енерджі оголосив щойно дефолт по своїм зобов'язанням через коронавірус і запропонував кредиторам провести реструктуризацію.
Незадовго перед тим :
....У зв'язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором.
Почти уверен, что в данном случае карантин всего лишь удобный повод, а не причина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.