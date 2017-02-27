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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4833483448354836

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 390
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
183
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:24

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:......
в греции вышли и послали мвф на небо за звёздочкой. сказали от долгов не отказываемся, заплатим когда сможем.
.....

Это когда?


вчера :P

Ну разве что. :)
Потому что раньше такого не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шось не подобається мені от це все.
Навіщо брати 2 млрд. у МВФ такою ціною їхніх вимагань і одночасно зливати цю ж сумму грошей за 2 тиждні НБУ?
Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:13

  ruvex написав:Как не рассматривай, а держать валюту в банках то еще удовольствие. Отнести не проблема, но потом сразу нужно думать, как оттуда забрать.


Треба визначитись, вам треба віднести чи забрати ? :)
Якщо віднесли - навіщо забирати ?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:19

  Trast написав:Шось не подобається мені от це все.
Навіщо брати 2 млрд. у МВФ такою ціною їхніх вимагань і одночасно зливати цю ж сумму грошей за 2 тиждні НБУ?
Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.



Пом"якшення каратину ще може багато дечого виправити це наш терміновий рецепт мав би бути, звісно, якщо ще й плюс МВФ отримає те що вимагає ,причому терміново.

https://nv.ua/ukr/biz/experts/koronavir ... 5r5IBVmoC8

В Україні склалося враження, що Швеція не бореться з епідемією коронавірусу. Але це помилкове сприйняття підходів, які використовують шведи, спираючись на особливості культури і зрілість суспільства.......
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:21

  Trast написав:Шось не подобається мені от це все.
Навіщо брати 2 млрд. у МВФ такою ціною їхніх вимагань і одночасно зливати цю ж сумму грошей за 2 тиждні НБУ?
Для того щоб мати можливість екстренно злити і цих 2 отриманих млрд
  Trast написав:Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.
Як на мене -по карантину все просто
Сотні тисяч інфікованих ,але не захворівших ,
десятки тисяч захворівших,але в безсимптомній формі
пару тисяч з кашлем,температурою .але без задишки
пару сотень з пневмонією ,але не смертельно
десятки помруть.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:31

  budivelnik написав:
  Trast написав:Шось не подобається мені от це все.
Навіщо брати 2 млрд. у МВФ такою ціною їхніх вимагань і одночасно зливати цю ж сумму грошей за 2 тиждні НБУ?
Для того щоб мати можливість екстренно злити і цих 2 отриманих млрд
  Trast написав:Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.
Як на мене -по карантину все просто
Сотні тисяч інфікованих ,але не захворівших ,
десятки тисяч захворівших,але в безсимптомній формі
пару тисяч з кашлем,температурою .але без задишки
пару сотень з пневмонією ,але не смертельно
десятки помруть.


все эксперты говорят что мы умрем из-за карантина, а не из-за вируса! Курс 500!

одни упоротые думаю что все супер будет.

МИРОВОЙ КРИЗИС ИЛИ ВЕЛИЧАЙШАЯ ДЕПРЕССИЯ? ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Увага.

Перший пішов .............................

З ФБ:

ДТЕК Енерджі оголосив щойно дефолт по своїм зобов'язанням через коронавірус і запропонував кредиторам провести реструктуризацію.



Незадовго перед тим :

....У зв'язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.

Нсколько данные достоверны сказать сложно. Но так, для сравнения способов борьбы и скорости распространения несколько скринов по подтвержденным случаям

Зображення

Зображення

Зображення

По Украине уже 310 подтвержденных случаев (+114 за сутки)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:16

  Автор77 написав:Увага.

Перший пішов .............................

З ФБ:

ДТЕК Енерджі оголосив щойно дефолт по своїм зобов'язанням через коронавірус і запропонував кредиторам провести реструктуризацію.



Незадовго перед тим :

....У зв'язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором.

Почти уверен, что в данном случае карантин всего лишь удобный повод, а не причина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:22

  Kalgan написав:
  Trast написав:Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.

Нсколько данные достоверны сказать сложно. Но так, для сравнения способов борьбы и скорости распространения несколько скринов по подтвержденным случаям

Зображення

Зображення

Зображення

По Украине уже 310 подтвержденных случаев (+114 за сутки)

Не знаю, як по їншим країнам, але в Україні в ці цифри на вірю, пройде 2-3 тиждня і ви самостійно зрозумієте, чому я так казав.
Trast
 
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