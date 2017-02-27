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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 05:31
Trast написав: Kalgan написав: Trast написав:
Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.
По Украине уже 310 подтвержденных случаев (+114 за сутки)
Не знаю, як по їншим країнам, але в Україні в ці цифри на вірю, пройде 2-3 тиждня і ви самостійно зрозумієте, чому я так казав.
Всё решает количество тестов.
Если их сделано всего 1500 на 35 млн страну, то не удивительно что заболевших "всего" 300+.
Теперь уже точно не вернусь
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