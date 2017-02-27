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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4834483548364837

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 390
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
183
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 05:31

  Trast написав:
  Kalgan написав:
  Trast написав:Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.



По Украине уже 310 подтвержденных случаев (+114 за сутки)

Не знаю, як по їншим країнам, але в Україні в ці цифри на вірю, пройде 2-3 тиждня і ви самостійно зрозумієте, чому я так казав.


Всё решает количество тестов.
Если их сделано всего 1500 на 35 млн страну, то не удивительно что заболевших "всего" 300+.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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  #<1 ... 4834483548364837
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