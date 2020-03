Додано: Суб 28 бер, 2020 07:15

ДТЕК Енерджі оголосив щойно дефолт по своїм зобов'язанням через коронавірус і запропонував кредиторам провести реструктуризацію.







Ринату тре допомога? Ринату тре допомога?

