Додано: Суб 28 бер, 2020 07:51

asti написав: Власники іноземці, кажете. А что плохого? Вы посмотрите на нашу землю особенно в городах, на обочинах трас, да и просто в частном секторе - все замусорено, загажено, засрано проще говоря. Уверен, какой-нибудь немецкий или голландский лэндлорд гораздо лучше относился бы к земле, чем наши .... Власники іноземці, кажете. А что плохого? Вы посмотрите на нашу землю особенно в городах, на обочинах трас, да и просто в частном секторе - все замусорено, загажено, засрано проще говоря. Уверен, какой-нибудь немецкий или голландский лэндлорд гораздо лучше относился бы к земле, чем наши ....

Да разные могут быть,наши,иностранцы,главное,чтобы не за копейки,чтобы были земельные банки,возможность залога под божеский % или государственное земельное кредитное агенство,у нас же,уверен,все будет через ж,патамушо это государство не для людей и идея в том,чтобы забрать все за почти ничего.Вэлкам ту феодализм 2.0Лучший вариант для этой страны это фермер с автоматической винтовкой,от которой и бронированный мерс не спасет.Кривым и долгим путем,но к этому идём:)Ведь земля это не рабочее место с нищенской зарплатой,которую можно потерять и найти новую.Тем более,если земля есть единственный источник существования,то за нее желающих по сути ее отнять богатых,сильных и ушлых можно и поубивать.Святое дело.