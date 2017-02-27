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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4835483648374838>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 390
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
183
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 05:31

  Trast написав:
  Kalgan написав:
  Trast написав:Де реальна статистична картина захворюванності в Країні?
Зрада якась зрадницька, після Карантину, може вже і Країни не бути.
Не подобається мені все це, дуже не подобається.



По Украине уже 310 подтвержденных случаев (+114 за сутки)

Не знаю, як по їншим країнам, але в Україні в ці цифри на вірю, пройде 2-3 тиждня і ви самостійно зрозумієте, чому я так казав.


Всё решает количество тестов.
Если их сделано всего 1500 на 35 млн страну, то не удивительно что заболевших "всего" 300+.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 07:15

  Автор77 написав:Увага.

Перший пішов .............................

З ФБ:

ДТЕК Енерджі оголосив щойно дефолт по своїм зобов'язанням через коронавірус і запропонував кредиторам провести реструктуризацію.



Незадовго перед тим :

....У зв'язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором.

Ринату тре допомога?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 07:18

Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. А в продаже их нет вообще нигде. Несчастные охранники супермаркетов- сегодня будет весело. В новостях нигде этой информации не видел, для многих станет большим сюрпризом, что еду без маски больше купить не получится.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 07:34

  Forum написав:Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. А в продаже их нет вообще нигде. Несчастные охранники супермаркетов- сегодня будет весело. В новостях нигде этой информации не видел, для многих станет большим сюрпризом, что еду без маски больше купить не получится.

В Новус уже несколько дней не пускают. Шейте сами из марли или ситца
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 07:42

  shapo написав:
  Forum написав:Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. А в продаже их нет вообще нигде. Несчастные охранники супермаркетов- сегодня будет весело. В новостях нигде этой информации не видел, для многих станет большим сюрпризом, что еду без маски больше купить не получится.

В Новус уже несколько дней не пускают. Шейте сами из марли или ситца

Спасибо, уже скачал чертеж, завтра будет день шитья : ) Но я сначала пройдусь по другим супермаркетам, проверю как там. Вокруг на расстоянии 10 минут пешком есть Класс, Чудо-маркет, Дигма, Рост, Треш, и один унылый магазин с каким-то серым названием, которое даже и не вспомню.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 07:51

  asti написав:Власники іноземці, кажете. А что плохого? Вы посмотрите на нашу землю особенно в городах, на обочинах трас, да и просто в частном секторе - все замусорено, загажено, засрано проще говоря. Уверен, какой-нибудь немецкий или голландский лэндлорд гораздо лучше относился бы к земле, чем наши ....

Да разные могут быть,наши,иностранцы,главное,чтобы не за копейки,чтобы были земельные банки,возможность залога под божеский % или государственное земельное кредитное агенство,у нас же,уверен,все будет через ж,патамушо это государство не для людей и идея в том,чтобы забрать все за почти ничего.Вэлкам ту феодализм 2.0Лучший вариант для этой страны это фермер с автоматической винтовкой,от которой и бронированный мерс не спасет.Кривым и долгим путем,но к этому идём:)Ведь земля это не рабочее место с нищенской зарплатой,которую можно потерять и найти новую.Тем более,если земля есть единственный источник существования,то за нее желающих по сути ее отнять богатых,сильных и ушлых можно и поубивать.Святое дело.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:03

  Forum написав:
  shapo написав:
  Forum написав:Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. А в продаже их нет вообще нигде. Несчастные охранники супермаркетов- сегодня будет весело. В новостях нигде этой информации не видел, для многих станет большим сюрпризом, что еду без маски больше купить не получится.

В Новус уже несколько дней не пускают. Шейте сами из марли или ситца

Спасибо, уже скачал чертеж, завтра будет день шитья : ) Но я сначала пройдусь по другим супермаркетам, проверю как там. Вокруг на расстоянии 10 минут пешком есть Класс, Чудо-маркет, Дигма, Рост, Треш, и один унылый магазин с каким-то серым названием, которое даже и не вспомню.

логично ходить в магазин, куда не пускают без масок
Вело
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:28

И с москалями треба только через прицел общаться,никаких контактов,закрыться от них наглухо.У них же все скрывают,все хорошо,а между тем тот же Китай,который тоже не совсем демократичный от слова вообще более дисциплинирован, решителен и как следствие,эффективен в борьбе с заразой,а вот в раше будет писец,крысчанам тоже(отдельный особо теплый привет военным пенсионерам чф рф и прочим понаехам из мордовий).Нам с нашей убогой медициной только закрываться от внешнего мира и бороться,как сможем.Курс спрогнозировать просто нереально.30 увидим,а насколько дальше только Всевышний знает.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:34

на 2-месяце эпидемии,страна не может обеспечить наличие масок,любым способом.
Резко только растут как грибы после дождя агитплощадки перед выборами и колоссальные расходы на предвыборный чес,а раздать копеечные маски?...
Этой стране уже ничего не поможет.
Востаннє редагувалось WV в Суб 28 бер, 2020 08:37, всього редагувалось 2 разів.
WV
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:37

  Вело написав:
  Forum написав:
  shapo написав:В Новус уже несколько дней не пускают. Шейте сами из марли или ситца

Спасибо, уже скачал чертеж, завтра будет день шитья : ) Но я сначала пройдусь по другим супермаркетам, проверю как там. Вокруг на расстоянии 10 минут пешком есть Класс, Чудо-маркет, Дигма, Рост, Треш, и один унылый магазин с каким-то серым названием, которое даже и не вспомню.

логично ходить в магазин, куда не пускают без масок


это уже пошел тренд - без маски не пускают в отделение банка, теперь в магазины, жду пока в нашем городе потребуют для общественного транспорта. Маски, кстати, по-тихоньку появляются - по 19-20 грн, причем похоже на самодел. Пора прикупить для выхода)))
Shaman
 
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