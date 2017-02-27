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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4835483648374838

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 390
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
183
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:39

Коцабский план у ахметки. С такими суммами как мы платим за отопление при дешевеющих энергоресурсах, оно все должно быть золотое.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:47

  Искатель написав:
В обед, когда стало известно, что дали 2,4 млрд. НДСа, развернули уже начавшуюся коррекцию и пошли опять вверх. Сделок ниже 28,0 практически не было.


Если не секрет, откуда становится известно, что возместили НДС? из какого отчета?
Спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:49

  hxbbgaf написав:Коцабский план у ахметки. С такими суммами как мы платим за отопление при дешевеющих энергоресурсах, оно все должно быть золотое.


а при чем здесь Ахметов? он плотно сидит на э/энергии, а кто сидит на тепле - в разных городах по-разному)))
Shaman
 
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  #<1 ... 4835483648374838
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