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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:39
Коцабский план у ахметки. С такими суммами как мы платим за отопление при дешевеющих энергоресурсах, оно все должно быть золотое.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 28 бер, 2020 08:47
Искатель написав:
В обед, когда стало известно, что дали 2,4 млрд. НДСа, развернули уже начавшуюся коррекцию и пошли опять вверх. Сделок ниже 28,0 практически не было.
Если не секрет, откуда становится известно, что возместили НДС? из какого отчета?
Спасибо
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Shaman
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Додано: Суб 28 бер, 2020 08:49
hxbbgaf написав:
Коцабский план у ахметки. С такими суммами как мы платим за отопление при дешевеющих энергоресурсах, оно все должно быть золотое.
а при чем здесь Ахметов? он плотно сидит на э/энергии, а кто сидит на тепле - в разных городах по-разному)))
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Shaman
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