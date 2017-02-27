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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4836483748384839>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 393
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
186
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:39

Коцабский план у ахметки. С такими суммами как мы платим за отопление при дешевеющих энергоресурсах, оно все должно быть золотое.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:47

  Искатель написав:
В обед, когда стало известно, что дали 2,4 млрд. НДСа, развернули уже начавшуюся коррекцию и пошли опять вверх. Сделок ниже 28,0 практически не было.


Если не секрет, откуда становится известно, что возместили НДС? из какого отчета?
Спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:49

  hxbbgaf написав:Коцабский план у ахметки. С такими суммами как мы платим за отопление при дешевеющих энергоресурсах, оно все должно быть золотое.


а при чем здесь Ахметов? он плотно сидит на э/энергии, а кто сидит на тепле - в разных городах по-разному)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:53

Лайфхаки для тех кому не хватило масок, или не хочет кормить маско-барыг:

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Доброе Утро !
Всем Здоровья и Спокойствия .

Сегодня поехал на садовый базар за кустами черной смородины и крыжовника.(смородина 33 за куст , крыж.40 )
Людей вообще мало.

Все сядьте !
Встретил цыган в масках и респираторах .Все равно шли стадом.
Носки до коленей и в шлепках .
Вот вам пример послушания.

Продолжаем следить за рекомендациями врачей и выполнять все их требования !
Пошел "отдыхать "на грядки.

Да , забыл 28.20-28-45
холява
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:01

  Shaman написав:это уже пошел тренд - без маски не пускают в отделение банка, теперь в магазины, жду пока в нашем городе потребуют для общественного транспорта. Маски, кстати, по-тихоньку появляются - по 19-20 грн, причем похоже на самодел. Пора прикупить для выхода)))


Опережаете Америку. Тут пока в продаже нет ни масок, ни санитайзеров, ни бухла. :( Но с утра уже появляется туалетная бумага, правда большие очереди. Очереди дисциплинированные - дистанция 3 м.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:04

  Libo написав:
  Shaman написав:это уже пошел тренд - без маски не пускают в отделение банка, теперь в магазины, жду пока в нашем городе потребуют для общественного транспорта. Маски, кстати, по-тихоньку появляются - по 19-20 грн, причем похоже на самодел. Пора прикупить для выхода)))


Опережаете Америку. Тут пока в продаже нет ни масок, ни санитайзеров, ни бухла. :( Но с утра уже появляется туалетная бумага, правда большие очереди. Очереди дисциплинированные - дистанция 3 м.
:lol: :lol: :lol:

талоны не выдали ещё? :D
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:10

  Вело написав:
  shapo написав:
  Forum написав:Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. ... Но я сначала пройдусь по другим супермаркетам, проверю как там. Вокруг на расстоянии 10 минут пешком есть Класс, Чудо-маркет, Дигма, Рост, Треш, и один унылый магазин с каким-то серым названием, которое даже и не вспомню.

логично ходить в магазин, куда не пускают без масок

рекомендую

1. кто как относится - такие и результаты
Смотреть график на 2 скрине

https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82/a-52942347

2. По отношению

"Важной составляющей борьбы с коронавирусом в Южной Корее является относительно высокий уровень гражданской ответственности и коллективизма. Корейцы очень исполнительны в отношении мер, рекомендуемых министерством здравоохранения в период эпидемии: все носят маски, соблюдают правила гигиены, в целом более ответственно относятся к своему здоровью, что в конечном счете содействует общему оздоровлению населения."

https://www.forbes.ru/tehnologii/395939-ulichnye-testy-i-sms-rassylki-kak-yuzhnaya-koreya-vzyala-pod-kontrol-epidemiyu

3. По мерам

3.1 Здравохранение

"Если национальные системы здравоохранения перегружены резким увеличением числа зараженных, предотвратить смерть пациентов, которые не получают необходимого ухода и лечения, практически невозможно.

Например, сравнив Германию с Италией, можно увидеть, что разница в числе койко-мест в отделениях интенсивной терапии между ними огромна. В Италии с населением около 60 млн человек в начале эпидемии оно составляло 5 тысяч. В Германии, где живут почти 80 млн человек, в отделениях интенсивной терапии есть около 28 тыс. мест. И сейчас принимаются все меры, чтобы как можно скорее удвоить это число.

В других странах количество койко-мест в отделениях интенсивной терапии с учетом общего числа жителей довольно сильно варьируется. Так, в Германии на 100 тысяч человек приходится 29 мест, в США - 34, в Италии - 12, в Испании - 10.

Примечательно также, что в Южной Корее, которая, благодаря массовому тестированию и жестким ограничениям добилась значительного успеха в сдерживании эпидемии, на 100 тысяч человек приходится всего 10,6 мест в отделениях интенсивной терапии.

Успех Южной Кореи в борьбе с коронавирусом объясняется, прежде всего, тем, что строгие карантинные меры, введенные правительством страны, позволили на ранней стадии удержать кривую графика заражений от роста по экспоненте."

"В Южной Корее нарушение правил карантина карается штрафом в размере до трех млн вон (2500 долларов). А новый законопроект предусматривает ужесточение наказания за подобное поведение: если его одобрят, человек, не соблюдающий карантин, должен будет заплатить до 10 млн вон или же провести до одного года в тюрьме."

"Южной Корее не хватало больничных коек для всех заболевших, то вскоре была создана система резервирования мест в больницах с помощью крупных компаний. Кроме того, власти ввели пособие в размере 454,9 тысячи вон (примерно 29 тысяч рублей) в месяц на поддержание тех, кто вынужден из-за вируса не ходить на работу. С 16 марта проводится тотальная проверка на коронавирус всех без исключения прибывающих в Южную Корею."

По Германии

"На прошлой неделе федеральное правительство заказало дополнительно 10 000 спасательных систем искусственной вентиляции легких от немецкого производителя, в дополнение к 25 000, которые уже установлены в больницах по всей стране."

3.2 Карантин

"22 марта (воскресенье) кабинет министров Германии и правительства федеральных земель утвердили согласованное решение об ужесточении мер по противодействию распространения коронавируса - в дополнение к уже принятым в федеральных землях. "

https://berlin24.ru/ru/news/novosti-germanii-segodnja-v-novostjah/6938-koronavirus-v-germanii-uzestocenie-mer.html
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:17

  Shram написав:
  Trast написав:
  Kalgan написав:По Украине уже 310 подтвержденных случаев (+114 за сутки)

Не знаю, як по їншим країнам, але в Україні в ці цифри на вірю, пройде 2-3 тиждня і ви самостійно зрозумієте, чому я так казав.


Всё решает количество тестов.
Если их сделано всего 1500 на 35 млн страну, то не удивительно что заболевших "всего" 300+.

Хватит повторять эту идиотскую мантру. Всем кому надо проводят анализы анализы лабораторно. Преимущество экспресс-теста только в быстроте. Ну и нет необходимости задействовать лабораторию.
Что касается графиков, то взрывной характер роста характерен для любой эпидемии ОРВИ, далее стабилизация, потом спад.Такова природа респираторных вирусных инфекций. Вообще независимо от страны, мер борьбы и характера самой ОРВИ.
Кто знаком со статистикой и мед. статистикой в частности меня поймет.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:20

  Libo написав:
  Shaman написав:это уже пошел тренд - без маски не пускают в отделение банка, теперь в магазины, жду пока в нашем городе потребуют для общественного транспорта. Маски, кстати, по-тихоньку появляются - по 19-20 грн, причем похоже на самодел. Пора прикупить для выхода)))


Опережаете Америку. Тут пока в продаже нет ни масок, ни санитайзеров, ни бухла. :( Но с утра уже появляется туалетная бумага, правда большие очереди. Очереди дисциплинированные - дистанция 3 м.
:lol: :lol: :lol:

Маски и дезинфектанты - это все мелочи.
А вот без туалетной бумаги среднестатистический американец долго не протянет.
Медвежья болезнь безжалостно косит нацию :twisted:
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