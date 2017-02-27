Додано: Суб 28 бер, 2020 09:10

Вело написав: shapo написав: Forum написав: Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. ... Но я сначала пройдусь по другим супермаркетам, проверю как там. Вокруг на расстоянии 10 минут пешком есть Класс, Чудо-маркет, Дигма, Рост, Треш, и один унылый магазин с каким-то серым названием, которое даже и не вспомню. Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. ... Но япо другим супермаркетам, проверю как там. Вокруг на расстоянии 10 минут пешком есть Класс, Чудо-маркет, Дигма, Рост, Треш, и один унылый магазин с каким-то серым названием, которое даже и не вспомню.

логично ходить в магазин, куда не пускают без масок логично ходить в магазин, куда не пускают без масок

рекомендую1. кто как относится - такие и результатыСмотреть график на 2 скрине2. По отношению"Важной составляющей борьбы с коронавирусом в Южной Корее является относительно высокий уровень гражданской ответственности и коллективизма. Корейцы очень исполнительны в отношении мер, рекомендуемых министерством здравоохранения в период эпидемии: все носят маски, соблюдают правила гигиены, в целом более ответственно относятся к своему здоровью, что в конечном счете содействует общему оздоровлению населения."3. По мерам3.1 Здравохранение"Если национальные системы здравоохранения перегружены резким увеличением числа зараженных, предотвратить смерть пациентов, которые не получают необходимого ухода и лечения, практически невозможно.Например, сравнив Германию с Италией, можно увидеть, что разница в числе койко-мест в отделениях интенсивной терапии между ними огромна. В Италии с населением около 60 млн человек в начале эпидемии оно составляло 5 тысяч. В Германии, где живут почти 80 млн человек, в отделениях интенсивной терапии есть около 28 тыс. мест. И сейчас принимаются все меры, чтобы как можно скорее удвоить это число.В других странах количество койко-мест в отделениях интенсивной терапии с учетом общего числа жителей довольно сильно варьируется. Так, в Германии на 100 тысяч человек приходится 29 мест, в США - 34, в Италии - 12, в Испании - 10.Примечательно также, что в Южной Корее, которая, благодаря массовому тестированию и жестким ограничениям добилась значительного успеха в сдерживании эпидемии, на 100 тысяч человек приходится всего 10,6 мест в отделениях интенсивной терапии.Успех Южной Кореи в борьбе с коронавирусом объясняется, прежде всего, тем, что строгие карантинные меры, введенные правительством страны, позволили на ранней стадии удержать кривую графика заражений от роста по экспоненте.""В Южной Корее нарушение правил карантина карается штрафом в размере до трех млн вон (2500 долларов). А новый законопроект предусматривает ужесточение наказания за подобное поведение: если его одобрят, человек, не соблюдающий карантин, должен будет заплатить до 10 млн вон или же провести до одного года в тюрьме.""Южной Корее не хватало больничных коек для всех заболевших, то вскоре была создана система резервирования мест в больницах с помощью крупных компаний. Кроме того, власти ввели пособие в размере 454,9 тысячи вон (примерно 29 тысяч рублей) в месяц на поддержание тех, кто вынужден из-за вируса не ходить на работу. С 16 марта проводится тотальная проверка на коронавирус всех без исключения прибывающих в Южную Корею."По Германии"На прошлой неделе федеральное правительство заказало дополнительно 10 000 спасательных систем искусственной вентиляции легких от немецкого производителя, в дополнение к 25 000, которые уже установлены в больницах по всей стране."3.2 Карантин"22 марта (воскресенье) кабинет министров Германии и правительства федеральных земель утвердили согласованное решение об ужесточении мер по противодействию распространения коронавируса - в дополнение к уже принятым в федеральных землях. "