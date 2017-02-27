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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:39
Коцабский план у ахметки. С такими суммами как мы платим за отопление при дешевеющих энергоресурсах, оно все должно быть золотое.
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:47
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:49
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:53
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Доброе Утро !
Всем Здоровья и Спокойствия .
Сегодня поехал на садовый базар за кустами черной смородины и крыжовника.(смородина 33 за куст , крыж.40 )
Людей вообще мало.
Все сядьте !
Встретил цыган в масках и респираторах .Все равно шли стадом.
Носки до коленей и в шлепках .
Вот вам пример послушания.
Продолжаем следить за рекомендациями врачей и выполнять все их требования !
Пошел "отдыхать "на грядки.
Да , забыл 28.20-28-45
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:01
Опережаете Америку. Тут пока в продаже нет ни масок, ни санитайзеров, ни бухла. Но с утра уже появляется туалетная бумага, правда большие очереди. Очереди дисциплинированные - дистанция 3 м.
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:04
талоны не выдали ещё?
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:10
рекомендую
1. кто как относится - такие и результаты
Смотреть график на 2 скрине
2. По отношению
"Важной составляющей борьбы с коронавирусом в Южной Корее является относительно высокий уровень гражданской ответственности и коллективизма. Корейцы очень исполнительны в отношении мер, рекомендуемых министерством здравоохранения в период эпидемии: все носят маски, соблюдают правила гигиены, в целом более ответственно относятся к своему здоровью, что в конечном счете содействует общему оздоровлению населения."
3. По мерам
3.1 Здравохранение
"Если национальные системы здравоохранения перегружены резким увеличением числа зараженных, предотвратить смерть пациентов, которые не получают необходимого ухода и лечения, практически невозможно.
Например, сравнив Германию с Италией, можно увидеть, что разница в числе койко-мест в отделениях интенсивной терапии между ними огромна. В Италии с населением около 60 млн человек в начале эпидемии оно составляло 5 тысяч. В Германии, где живут почти 80 млн человек, в отделениях интенсивной терапии есть около 28 тыс. мест. И сейчас принимаются все меры, чтобы как можно скорее удвоить это число.
В других странах количество койко-мест в отделениях интенсивной терапии с учетом общего числа жителей довольно сильно варьируется. Так, в Германии на 100 тысяч человек приходится 29 мест, в США - 34, в Италии - 12, в Испании - 10.
Примечательно также, что в Южной Корее, которая, благодаря массовому тестированию и жестким ограничениям добилась значительного успеха в сдерживании эпидемии, на 100 тысяч человек приходится всего 10,6 мест в отделениях интенсивной терапии.
Успех Южной Кореи в борьбе с коронавирусом объясняется, прежде всего, тем, что строгие карантинные меры, введенные правительством страны, позволили на ранней стадии удержать кривую графика заражений от роста по экспоненте."
"В Южной Корее нарушение правил карантина карается штрафом в размере до трех млн вон (2500 долларов). А новый законопроект предусматривает ужесточение наказания за подобное поведение: если его одобрят, человек, не соблюдающий карантин, должен будет заплатить до 10 млн вон или же провести до одного года в тюрьме."
"Южной Корее не хватало больничных коек для всех заболевших, то вскоре была создана система резервирования мест в больницах с помощью крупных компаний. Кроме того, власти ввели пособие в размере 454,9 тысячи вон (примерно 29 тысяч рублей) в месяц на поддержание тех, кто вынужден из-за вируса не ходить на работу. С 16 марта проводится тотальная проверка на коронавирус всех без исключения прибывающих в Южную Корею."
По Германии
"На прошлой неделе федеральное правительство заказало дополнительно 10 000 спасательных систем искусственной вентиляции легких от немецкого производителя, в дополнение к 25 000, которые уже установлены в больницах по всей стране."
3.2 Карантин
"22 марта (воскресенье) кабинет министров Германии и правительства федеральных земель утвердили согласованное решение об ужесточении мер по противодействию распространения коронавируса - в дополнение к уже принятым в федеральных землях. "
и это пройдет
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:17
Хватит повторять эту идиотскую мантру. Всем кому надо проводят анализы анализы лабораторно. Преимущество экспресс-теста только в быстроте. Ну и нет необходимости задействовать лабораторию.
Что касается графиков, то взрывной характер роста характерен для любой эпидемии ОРВИ, далее стабилизация, потом спад.Такова природа респираторных вирусных инфекций. Вообще независимо от страны, мер борьбы и характера самой ОРВИ.
Кто знаком со статистикой и мед. статистикой в частности меня поймет.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:20
Маски и дезинфектанты - это все мелочи.
А вот без туалетной бумаги среднестатистический американец долго не протянет.
Медвежья болезнь безжалостно косит нацию
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