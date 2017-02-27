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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4836483748384839

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 393
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
186
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:07

  Libo написав:
  Shaman написав:это уже пошел тренд - без маски не пускают в отделение банка, теперь в магазины, жду пока в нашем городе потребуют для общественного транспорта. Маски, кстати, по-тихоньку появляются - по 19-20 грн, причем похоже на самодел. Пора прикупить для выхода)))


Опережаете Америку. Тут пока в продаже нет ни масок, ни санитайзеров, ни бухла. :( Но с утра уже появляется туалетная бумага, правда большие очереди. Очереди дисциплинированные - дистанция 3 м.
:lol: :lol: :lol:
Стеснялся спросить.Биде(санитарные душики) при отсутствии туалетной бумаги не выручают?
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:14

s0v7a
Валютные ОВДП на аукционе выкупили Ощад и УкрГаз для Нафтогаза. Всего 800 тис. шт. на $800 млн. В четверг ОВДП уже были зачислены на счёт Нафтогаза.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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  #<1 ... 4836483748384839
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