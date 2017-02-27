Додано: Суб 28 бер, 2020 10:14

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Валютные ОВДП на аукционе выкупили Ощад и УкрГаз для Нафтогаза. Всего 800 тис. шт. на $800 млн. В четверг ОВДП уже были зачислены на счёт Нафтогаза.