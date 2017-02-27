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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:07
Стеснялся спросить.Биде(санитарные душики) при отсутствии туалетной бумаги не выручают?
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:14
s0v7a
Валютные ОВДП на аукционе выкупили Ощад и УкрГаз для Нафтогаза. Всего 800 тис. шт. на $800 млн. В четверг ОВДП уже были зачислены на счёт Нафтогаза.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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KirillT8
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