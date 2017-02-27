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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4837483848394840>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 393
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
186
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:07

  Libo написав:
  Shaman написав:это уже пошел тренд - без маски не пускают в отделение банка, теперь в магазины, жду пока в нашем городе потребуют для общественного транспорта. Маски, кстати, по-тихоньку появляются - по 19-20 грн, причем похоже на самодел. Пора прикупить для выхода)))


Опережаете Америку. Тут пока в продаже нет ни масок, ни санитайзеров, ни бухла. :( Но с утра уже появляется туалетная бумага, правда большие очереди. Очереди дисциплинированные - дистанция 3 м.
:lol: :lol: :lol:
Стеснялся спросить.Биде(санитарные душики) при отсутствии туалетной бумаги не выручают?
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:14

s0v7a
Валютные ОВДП на аукционе выкупили Ощад и УкрГаз для Нафтогаза. Всего 800 тис. шт. на $800 млн. В четверг ОВДП уже были зачислены на счёт Нафтогаза.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:30

  Forum написав:Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. А в продаже их нет вообще нигде. Несчастные охранники супермаркетов- сегодня будет весело. В новостях нигде этой информации не видел, для многих станет большим сюрпризом, что еду без маски больше купить не получится.


В киевские уже 3 дня не пускают + заставляют одевать перчатки из целлофана.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:37

  Moneta написав:
  Forum написав:Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. А в продаже их нет вообще нигде. Несчастные охранники супермаркетов- сегодня будет весело. В новостях нигде этой информации не видел, для многих станет большим сюрпризом, что еду без маски больше купить не получится.


В киевские уже 3 дня не пускают + заставляют одевать перчатки из целлофана.


всё правильно делают - хочешь жрать надень маску. :P
если ему по облому надеть маску, то значит ему не нужны в данный момент продукты. :P
без масок - это тот народ от кого и без карантина воняет патниками и прёт из-за рта. им по барабану гигиена в жизни. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 бер, 2020 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

dir написав:
  Libo написав:
  Shaman написав:это уже пошел тренд - без маски не пускают в отделение банка, теперь в магазины, жду пока в нашем городе потребуют для общественного транспорта. Маски, кстати, по-тихоньку появляются - по 19-20 грн, причем похоже на самодел. Пора прикупить для выхода)))


Опережаете Америку. Тут пока в продаже нет ни масок, ни санитайзеров, ни бухла. :( Но с утра уже появляется туалетная бумага, правда большие очереди. Очереди дисциплинированные - дистанция 3 м.
:lol: :lol: :lol:
Стеснялся спросить.Биде(санитарные душики) при отсутствии туалетной бумаги не выручают?
Ні. Туалетний папір використовують замість носовичків, а не тому що починають більше ...ть.
Хоча совкодрочерам подобається думка що Європа з Америкою обі...лась:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Первый написав:Ні. Туалетний папір використовують замість носовичків, а не тому що починають більше ...ть.
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:25

dir написав:
  Libo написав:
  Shaman написав:это уже пошел тренд - без маски не пускают в отделение банка, теперь в магазины, жду пока в нашем городе потребуют для общественного транспорта. Маски, кстати, по-тихоньку появляются - по 19-20 грн, причем похоже на самодел. Пора прикупить для выхода)))


Опережаете Америку. Тут пока в продаже нет ни масок, ни санитайзеров, ни бухла. :( Но с утра уже появляется туалетная бумага, правда большие очереди. Очереди дисциплинированные - дистанция 3 м.
:lol: :lol: :lol:
Стеснялся спросить.Биде(санитарные душики) при отсутствии туалетной бумаги не выручают?
Ні. Туалетний папір використовують замість носовичків, а не тому що починають більше ...ть.
Хоча совкодрочерам подобається думка що Європа з Америкою обі...лась:-)[/quote]


почему пропала туалетная бумага в Китае - там её ипользовали на другие цели оторвал кусок - нажал лифт, выкинул, ручку двери - выкинул........

вчера сделал жене заказ на ювелирку - сегодня звонят - говорят - все ювелирные заводы на карантине, сделать не можем...заводы... :shock:

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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:30

  flyman написав:Евро 1,11

Підозрюю, це тимчасова реакція на дані по безробіттю. Але ця дані були очікувані, більше того, всі ці мільйони громадян отримають допомогу в розмірі 80% зп протягом довгих місяців і купівельній спроможності ринку США нічого не загрожує, в крайньому випадку не більше ніж іншим країнам. В ЄС безробіття не менше, порахуйте, скільки тільки українців повернулося. Розумію, що через українців і решту в’єтнамців, це безробіття в частково скрите.
Більше того, через непереборні фундаментальні відмінності в економіках ЄС, там навіть не змогли домовитися про єдиний план дій боротьби з кризою.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7108040/
Але й це не все, вони навіть про спільні дії щодо боротьби з вірусом не домовилися. Адже північні люди більш міцні, здорові, в силу клімату і оточуючого середовищп імунітет сильніший значно, ці нації є більш дисципліновані, стійкіші – це «нації-хижаки», які всю історію воювали. А решта країн ЄС – «нації-травоїдні» чи взагалі «народи-паразити», де населення кардинально слабше а державні устрої і механізми менш ефективні.
Ми спостерігаємо розвал цього мертвонародженого утворення і євро стає дуже небезпечним активом. Ситуація на стільки погана, що Берлін навіть заставив свій енергетичний придаток домовлятися з СА про реанімацію ОПЕК
http://www.profinance.ru/news/2020/03/2 ... eniya.html
Чесно, не впевнений, що з цього щось вийде. Зараз відбувається розпад колишнього глобального світу. За регіональних лідерів в Європі будуть боротися Берлін, Париж і Варшава (підтримана Лондоном). В Азії московія-приуралля (якщо не розвалиться, адже в москві і підмосковї не просто так зараз зосереджено більше військ ніж на кордоні з Україною і в лу га ндонії) і Китай.
Українці, крім тих хто зможе там залишитися назавжди, будуть повертатися. І це не тільки ми, поляки будуть повертатися в Польщу, чехи в Чехію, турки в Туреччину (а це ще більше підірве Німеччину) Для нас найгірше те, що в недалекому майбутньому безвіз може зникнути, чи стати на паузу, в кращому випадку. А подадуть це як результат того, що уряд країни не бореться з корупцією, олігархами-монополіями, не реформує економіку. А це буде останнім, що запам’ятають слуги перед висилкою в ростов…
П.С. Чи таки одумаються і хоча б як і всі папередніки, з горем навпіл, доковиляють до кінця каденції з допомогою МВF? Не думаю...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подскажите mustbe.ml/kurs уже все, не работает?
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:41

  Первый написав:
dir написав:
  Libo написав:
Опережаете Америку. Тут пока в продаже нет ни масок, ни санитайзеров, ни бухла. :( Но с утра уже появляется туалетная бумага, правда большие очереди. Очереди дисциплинированные - дистанция 3 м.
:lol: :lol: :lol:
Стеснялся спросить.Биде(санитарные душики) при отсутствии туалетной бумаги не выручают?
Ні. Туалетний папір використовують замість носовичків, а не тому що починають більше ...ть.
Хоча совкодрочерам подобається думка що Європа з Америкою обі...лась:-)

Идём дальше - зачем туалетная бумага носовичек, если находясь в карантине очень просто прочистить нос в домашнем умывальнике?

Или элементарно помыть извиняюсь ж*** в душе или ванной?

Зачем они стоят в очередях или дерутся именно за туалетную бумагу?

К меня есть ответ, но он им не понравится.
curiousobro
 
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