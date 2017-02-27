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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:47
dmetr написав:
Подскажите mustbe.ml/kurs уже все, не работает?
Опять проблемы с фришным хостингом.
Не выдерживает.
А финансы продолжают прое....ть трафик.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:49
Игорь Алексеевич написав: Moneta написав: Forum написав:
Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. А в продаже их нет вообще нигде. Несчастные охранники супермаркетов- сегодня будет весело. В новостях нигде этой информации не видел, для многих станет большим сюрпризом, что еду без маски больше купить не получится.
В киевские уже 3 дня не пускают + заставляют одевать перчатки из целлофана.
всё правильно делают - хочешь жрать надень маску.
если ему по облому надеть маску, то значит ему не нужны в данный момент продукты.
без масок - это тот народ от кого и без карантина воняет патниками и прёт из-за рта. им по барабану гигиена в жизни.
А где купить маски подскажете?
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