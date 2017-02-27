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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4837483848394840

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 393
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
186
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:47

  dmetr написав:Подскажите mustbe.ml/kurs уже все, не работает?

Опять проблемы с фришным хостингом.
Не выдерживает.

А финансы продолжают прое....ть трафик.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Moneta написав:
  Forum написав:Вчера в АТБ мне объявили, что с завтрашнего дня, то есть сегодня, никого без масок в магазин пускать не будут. А в продаже их нет вообще нигде. Несчастные охранники супермаркетов- сегодня будет весело. В новостях нигде этой информации не видел, для многих станет большим сюрпризом, что еду без маски больше купить не получится.


В киевские уже 3 дня не пускают + заставляют одевать перчатки из целлофана.


всё правильно делают - хочешь жрать надень маску. :P
если ему по облому надеть маску, то значит ему не нужны в данный момент продукты. :P
без масок - это тот народ от кого и без карантина воняет патниками и прёт из-за рта. им по барабану гигиена в жизни. :P

А где купить маски подскажете?
BIGor
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  #<1 ... 4837483848394840
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