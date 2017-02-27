Підозрюю, це тимчасова реакція на дані по безробіттю. Але ця дані були очікувані, більше того, всі ці мільйони громадян отримають допомогу в розмірі 80% зп протягом довгих місяців і купівельній спроможності ринку США нічого не загрожує, в крайньому випадку не більше ніж іншим країнам. В ЄС безробіття не менше, порахуйте, скільки тільки українців повернулося. Розумію, що через українців і решту в’єтнамців, це безробіття в частково скрите. Більше того, через непереборні фундаментальні відмінності в економіках ЄС, там навіть не змогли домовитися про єдиний план дій боротьби з кризою. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7108040/ Але й це не все, вони навіть про спільні дії щодо боротьби з вірусом не домовилися. Адже північні люди більш міцні, здорові, в силу клімату і оточуючого середовищп імунітет сильніший значно, ці нації є більш дисципліновані, стійкіші – це «нації-хижаки», які всю історію воювали. А решта країн ЄС – «нації-травоїдні» чи взагалі «народи-паразити», де населення кардинально слабше а державні устрої і механізми менш ефективні. Ми спостерігаємо розвал цього мертвонародженого утворення і євро стає дуже небезпечним активом. Ситуація на стільки погана, що Берлін навіть заставив свій енергетичний придаток домовлятися з СА про реанімацію ОПЕК http://www.profinance.ru/news/2020/03/2 ... eniya.html Чесно, не впевнений, що з цього щось вийде. Зараз відбувається розпад колишнього глобального світу. За регіональних лідерів в Європі будуть боротися Берлін, Париж і Варшава (підтримана Лондоном). В Азії московія-приуралля (якщо не розвалиться, адже в москві і підмосковї не просто так зараз зосереджено більше військ ніж на кордоні з Україною і в лу га ндонії) і Китай. Українці, крім тих хто зможе там залишитися назавжди, будуть повертатися. І це не тільки ми, поляки будуть повертатися в Польщу, чехи в Чехію, турки в Туреччину (а це ще більше підірве Німеччину) Для нас найгірше те, що в недалекому майбутньому безвіз може зникнути, чи стати на паузу, в кращому випадку. А подадуть це як результат того, що уряд країни не бореться з корупцією, олігархами-монополіями, не реформує економіку. А це буде останнім, що запам’ятають слуги перед висилкою в ростов… П.С. Чи таки одумаються і хоча б як і всі папередніки, з горем навпіл, доковиляють до кінця каденції з допомогою МВF? Не думаю...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ ОЧІКУЮТЬ КУРС 50-80 ГРН/ДОЛ У РАЗІ ВІДМОВИ ВЛАДИ ВІД СПІВПРАЦІ З МВФ
Вісім бізнес-асоціацій України (Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців, Спілка українських підприємців, ІТ Україна, Український клуб аграрного бізнесу, СЕО Клуб, Бізнес100) опублікували таке звернення до Верховної Ради:
еще менее полгода назад смотрели на мвф свысока и валюта текла рекой . А сейчас готовы ползать перед мвфом ради очередной подачки под проценты. Кто такой мвф и какой из него партнер уже всем абсолютно понятно . Огидно. Судьба колонии во всей красе.
Alex2007 написав:еще менее полгода назад смотрели на мвф свысока и валюта текла рекой . А сейчас готовы ползать перед мвфом ради очередной подачки под проценты. Кто такой мвф и какой из него партнер уже всем абсолютно понятно . Огидно. Судьба колонии во всей красе.
БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ ОЧІКУЮТЬ КУРС 50-80 ГРН/ДОЛ У РАЗІ ВІДМОВИ ВЛАДИ ВІД СПІВПРАЦІ З МВФ
Вісім бізнес-асоціацій України (Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців, Спілка українських підприємців, ІТ Україна, Український клуб аграрного бізнесу, СЕО Клуб, Бізнес100) опублікували таке звернення до Верховної Ради:
Часть этих организаций малоизвестны, а та часть что известны - из так называемого круга Сороса. Этих сейчас отодвинули и они сейчас лодку шатают по команде. Не будет никаких курсов 80, с декабря 2018 года нет никаких траншей МФВ и живем, если бы не короновирус и сейчас возможно бы переживали, что низкий курс доллара добивает промпроизводство
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Первый, сам ты бородата бабуся. Мне перелогиниваться не нужно, у меня один акк. Просто огидно это все. И не надо мне только рассказывать сейчас про рашку и т.д., а то бывает такое часто - раз ты против мвф, то обязательно за рф. Не пройдет такое.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 бер, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:еще менее полгода назад смотрели на мвф свысока и валюта текла рекой.
Вибачаюсь, яка валюта тікла рікою? Продажа нерезидентами доларів для видачі нам кредитів ОВДП під 10-15%? Ну так будь-які дорогі кредити рано чи пізно закінчуються плачевно для того, хто їх бере, що ми зараз і спостерігаємо
БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ ОЧІКУЮТЬ КУРС 50-80 ГРН/ДОЛ У РАЗІ ВІДМОВИ ВЛАДИ ВІД СПІВПРАЦІ З МВФ
Вісім бізнес-асоціацій України (Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців, Спілка українських підприємців, ІТ Україна, Український клуб аграрного бізнесу, СЕО Клуб, Бізнес100) опублікували таке звернення до Верховної Ради:
Каламутять воду все більше і більше - фінансова реальність олігархічного бізнесу одна, людей-чиновників, які сидять на бюджетних потоках зовісм інша, міжнародного бізнесу інша, а майбутнє особистісних заощаджень зовсім інша сфера. Читаючи форум диву даєшся - особисті фінанси підлаштовують під державні, мішаючи з міжнародними, інсайдерів стільки, що в природі стільки не буває. Бажання всіх гуру, бізнес асоціацій, різного виду інсайдерів настільки розкидані, що визначити хоча б загальних напрямок думання мас не можливо. Але хтось таки зацікавлений в даній каламуті!!!