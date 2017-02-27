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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4837483848394840>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 393
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
186
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:57

  Expert100500 написав:
  Alex2007 написав:еще менее полгода назад смотрели на мвф свысока и валюта текла рекой.


Вибачаюсь, яка валюта тікла рікою? Продажа нерезидентами доларів для видачі нам кредитів ОВДП під 10-15%? Ну так будь-які дорогі кредити рано чи пізно закінчуються плачевно для того, хто їх бере, що ми зараз і спостерігаємо


То что мвф дает дешевые кредиты под 1-2 процента - это понятно. Но сами "дореформировались" так, что довели страну до такого состояния и что разговор с мвфом будет именно в такой жестко-принудительной форме, якобы земельная реформа "запампит" нашу экономику до небес - ага... Знаем мы уже цену этим недореформам и рехформаторам.
Собственно результаты одной из них - медицинской - под предводительством "ихней" пани Супрун мы видим - даже далеко ходить не нужно. :shock:
П.С. Почему нельзя заняться экономикой (производством, промышленностью) последние как минимум год - пять, а только спекуляциями с бумагами и от дожить от "получки транша до новой получки" под лозунгами непонятных реформ? Вот и результат. А мы все (пересичні українці) вынуждены хавать эти результаты постоянно. :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 бер, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нардеп Анна Скороход подтвердила свое заражение коронавирусом.
Эту уже шестой нардеп вроде официальный коронавирусник, плюс говорят много на подтверждении, еще больше как контактные на самоизоляции.

Интересно кто там в раде послезавтра голосовать будет ?
Востаннє редагувалось freeze в Суб 28 бер, 2020 13:05, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:04

  prodigy написав:коронавирус-это миф...надо завязывать с этим и начинать работать, иначе помрут от голода

а кибернетика с генетикой - это лженауки
бросьте эту дурость с фондой и валютой
лопату в руки
что тут забыли на форуме?
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:05

  antikkristall написав:
  BIGor написав:А где купить маски подскажете?


Не знаю как в других города, а в Харькове обычные маски по цене 19-20 грн. можно купить практически в любой аптечной сети, а вот реально защищающих медицинских респираторов даже 150 грн. не найти...


обычные маски надо менять через 2-3 часа, но это уже для населения целый - ОБЛОМ и Высшая математика!!! Могут забыть последовательность действий.
1.Помыть руки,
2.протереть руки антисептиком,
3.снять маску,
4.завернуть в пакет,
5.выкинуть в урну.
далее точно таки же действия, что бы надеть новую.
Очень много действий, не запомнят, поэтому лучшая быстрая отговорка - не помогает маска. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:06

  freeze написав:Нардеп Анна Скороход подтвердила свое заражение коронавирусом.
Эту уже шестой нардеп вроде официальный коронавирусник, плюс говорят много на подтверждении, еще больше как контактные на самоизоляции.

Интересно кто там в раде послезавтра голосовать будет ?


Вроде на улице собирались собираться :mrgreen:
А если дождик пойдет? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:06

freeze


из сети инета

Сиди вдома, казали вони, не їдь на роботу.
Працюй вдома. Закрий магазин, але не продуктовий, але не епіцентр. Карантин.

Не виходь на вулицю. Йди в магазин лише в масці та рукавичках.
А краще не йди в магазин, замов доставку.

Зший маску. З марлі, з цупкої тканини. Ми не будемо піднімати ціни на маски. Масок нама. Маски є, антисептики є. Але не тут.Ми продали маски закордон. Але дорого. Зроби антисептик. Сиди вдома. Підвези медика.

Не підвозь медика. Ні з ким не контактуй. Метро, автобус не ходить. Підвези медика. Не йди в лікарню. Не купуй багато продуктів, не роби ажіотаж.

Купи зразу багато, на тиждень. На тиждень собі і сусідам. Поможи батькам.

Не ходи до батьків, вони в зоні ризику.

Ми будемо слідкувати за цінами. Цибуля вже по 25. Транспорт по пропусках. Сиди вдома.

Ми впустимо всіх своїх громадян. Без карантину. Але закриємо всі ринки. Відмінемо пеню по кредитах. Але ти всеодно повинен платити.

Не ходи на роботу. Сиди вдома з дітьми. Не гуляй з дітьми. Не вези дітей в село до батьків, батьки в зоні ризику.

Ми впустимо всіх заробітчан, хай їдуть по селах. Ми пошлемо борт за нашими тусистами з Китаю, це наші громадяни. Всі інші хай сидять вдома. Але медики хай працюють. Тому підвези медика, бо він не може доїхати до роботи. Але сиди вдома.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:08

  Alex2007 написав:
  Expert100500 написав:
  Alex2007 написав:еще менее полгода назад смотрели на мвф свысока и валюта текла рекой.


Вибачаюсь, яка валюта тікла рікою? Продажа нерезидентами доларів для видачі нам кредитів ОВДП під 10-15%? Ну так будь-які дорогі кредити рано чи пізно закінчуються плачевно для того, хто їх бере, що ми зараз і спостерігаємо


То что мвф дает дешевые кредиты под 1-2 процента - это понятно. Но сами "дореформировались" так, что довели страну до такого состояния и что разговор с мвфом будет именно в такой жестко-принудительной форме, якобы земельная реформа "запампит" нашу экономику до небес - ага... Знаем мы уже цену этим недореформам и рехформаторам.
Собственно результаты одной из них - медицинской - под предводительством "ихней" пани Супрун мы видим - даже далеко ходить не нужно. :shock:
П.С. Почему нельзя заняться экономикой (производством, промышленностью) последние как минимум год - пять, а только спекуляциями с бумагами и от дожить от "получки транша до новой получки" под лозунгами непонятных реформ? Вот и результат. А мы все (пересичні українці) вынуждены хавать эти результаты постоянно. :shock:

А как вы хотели. Сами же голосуем то за Украину, то за Рашу. Сначала в одну сторону, потом в другую. Че жалуемся? - жуйте.
Реформу Супрун остановили на пол пути. Зачем? надо было отменить и сделать свою. Сейчас - это реализация Зекоманды, так что Супрун не при делах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:14

  Alex2007 написав:
То что мвф дает дешевые кредиты под 1-2 процента - это понятно. Но сами "дореформировались" так, что довели страну до такого состояния и что разговор с мвфом будет именно в такой жестко-принудительной форме, якобы земельная реформа "запампит" нашу экономику до небес - ага... Знаем мы уже цену этим недореформам и рехформаторам.
Собственно результаты одной из них - медицинской - под предводительством "ихней" пани Супрун мы видим - даже далеко ходить не нужно. :shock:
П.С. Почему нельзя заняться экономикой (производством, промышленностью) последние как минимум год - пять, а только спекуляциями с бумагами и от дожить от "получки транша до новой получки" под лозунгами непонятных реформ? Вот и результат. А мы все (пересичні українці) вынуждены хавать эти результаты постоянно. :shock:


Біда у тому, що жодну вимогу від МВФ не було виконано на 100% Всі реформи на яких наполягав фонд були спотворені у вигідну нашим олігархам сторону, а потім
спущені на гальмах на половині шляху.
Так і зараз замість відкритого прозорого ринку землі отримаємо затишний базарчик для "своїх людей". Без допуску великих міжнародних гравців, що дозволить місцевим агробаригам скупати землю за копійки. А у антиколомойський закон внесуть сотню поправок, що спотворять його суть.
Біда не у співпраці з МВФ, а у невиконанні на всі 100% його вимог.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:16

  freeze написав:
prodigy написав:orest

БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ ОЧІКУЮТЬ КУРС 50-80 ГРН/ДОЛ У РАЗІ ВІДМОВИ ВЛАДИ ВІД СПІВПРАЦІ З МВФ

Вісім бізнес-асоціацій України (Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців, Спілка українських підприємців, ІТ Україна, Український клуб аграрного бізнесу, СЕО Клуб, Бізнес100) опублікували таке звернення до Верховної Ради:

http://finbalance.com.ua/news/biznes-asotsiatsi-ochikuyut-kurs-50-80-hrn_dol-u-razi-vidmovi-vladi-vid-spivpratsi-z-mvf


Часть этих организаций малоизвестны, а та часть что известны - из так называемого круга Сороса. Этих сейчас отодвинули и они сейчас лодку шатают по команде.
Не будет никаких курсов 80, с декабря 2018 года нет никаких траншей МФВ и живем, если бы не короновирус и сейчас возможно бы переживали, что низкий курс доллара добивает промпроизводство
Абсолютно правы. Сейчас был бы па24-25.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:18

лет 5 назад Ахметов уже проворачивал схемку с кредиторами:
сначала дефолтнулся, а потом сам эти долги (облигации) выкупил с сумасшедним дисконтом.
Т.е. "инвестиции" остались у него почти полностью.
А позже со своим партнёром "Пятым Президентом" ввёл схему Роттердам+, и "дефолтные облигации" из мусорных - стали первоклассными :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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