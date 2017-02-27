Alex2007 написав:еще менее полгода назад смотрели на мвф свысока и валюта текла рекой.
Вибачаюсь, яка валюта тікла рікою? Продажа нерезидентами доларів для видачі нам кредитів ОВДП під 10-15%? Ну так будь-які дорогі кредити рано чи пізно закінчуються плачевно для того, хто їх бере, що ми зараз і спостерігаємо
То что мвф дает дешевые кредиты под 1-2 процента - это понятно. Но сами "дореформировались" так, что довели страну до такого состояния и что разговор с мвфом будет именно в такой жестко-принудительной форме, якобы земельная реформа "запампит" нашу экономику до небес - ага... Знаем мы уже цену этим недореформам и рехформаторам. Собственно результаты одной из них - медицинской - под предводительством "ихней" пани Супрун мы видим - даже далеко ходить не нужно. П.С. Почему нельзя заняться экономикой (производством, промышленностью) последние как минимум год - пять, а только спекуляциями с бумагами и от дожить от "получки транша до новой получки" под лозунгами непонятных реформ? Вот и результат. А мы все (пересичні українці) вынуждены хавать эти результаты постоянно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 бер, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ ОЧІКУЮТЬ КУРС 50-80 ГРН/ДОЛ У РАЗІ ВІДМОВИ ВЛАДИ ВІД СПІВПРАЦІ З МВФ
Вісім бізнес-асоціацій України (Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців, Спілка українських підприємців, ІТ Україна, Український клуб аграрного бізнесу, СЕО Клуб, Бізнес100) опублікували таке звернення до Верховної Ради:
Часть этих организаций малоизвестны, а та часть что известны - из так называемого круга Сороса. Этих сейчас отодвинули и они сейчас лодку шатают по команде. Не будет никаких курсов 80, с декабря 2018 года нет никаких траншей МФВ и живем, если бы не короновирус и сейчас возможно бы переживали, что низкий курс доллара добивает промпроизводство
slonic32 написав:Біда у тому, що жодну вимогу від МВФ не було виконано на 100% Всі реформи на яких наполягав фонд були спотворені у вигідну нашим олігархам сторону, а потім спущені на гальмах на половині шляху. Так і зараз замість відкритого прозорого ринку землі отримаємо затишний базарчик для "своїх людей". Без допуску великих міжнародних гравців, що дозволить місцевим агробаригам скупати землю за копійки. А у антиколомойський закон внесуть сотню поправок, що спотворять його суть. Біда не у співпраці з МВФ, а у невиконанні на всі 100% його вимог.
Ймовірно, що так. Але мвф в такому випадку не бачить, що його піддурюють? І що з цим врешті робити - чи то з мвф, чи то з олігархами - залишається питанням відкритим. Я от дивився як нова генпрокурор у виступі в Раді емоційно обіцяла бути на стороні закону і таке інше - чогось дуже сміявся.
п.с. В тому то і справа, що не вірю що буде створений нормальний прозорий ринок землі. Хоча він потрібен, але не в турборежимі і особливо зараз коли невідомо як будуть голосувати. І в кризовий момент. Хтось дуже і дуже поспішає і хоче купувати її на дні. Ця реформа зараз виглядає майже як алкоголік бере кредит під заставу квартири.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 бер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Victor37 написав: ??? курс грн/евро - это кросскурс грн/дол и дол/евро - никак иначе
Естественно, на форексе после пандемии может быть и 1,61903497458463 дол за 1 евро
Або євро може зникнути зовсім, разом з ЄС...
у них и так будет обвал туризма и связанных отраслей. Усугублять его отказом от единой валюты, думаю, дурных не найдется[/quote] Мда... Коментар на рівні оператора бензоколонки, яка скоро закриється!!! «Думаю, дурних нє найдьотся...» Виявляється над такою фразою ще й думати потрібно було!!! Виявляється Велика Британія була дурною і десь знайшлася!!! Точно шо унікум!!! Юрист!!!
Підозрюю, це тимчасова реакція на дані по безробіттю. Але ця дані були очікувані, більше того, всі ці мільйони громадян отримають допомогу в розмірі 80% зп протягом довгих місяців і купівельній спроможності ринку США нічого не загрожує, в крайньому випадку не більше ніж іншим країнам. В ЄС безробіття не менше, порахуйте, скільки тільки українців повернулося. Розумію, що через українців і решту в’єтнамців, це безробіття в частково скрите. Більше того, через непереборні фундаментальні відмінності в економіках ЄС, там навіть не змогли домовитися про єдиний план дій боротьби з кризою. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7108040/ Але й це не все, вони навіть про спільні дії щодо боротьби з вірусом не домовилися. Адже північні люди більш міцні, здорові, в силу клімату і оточуючого середовищп імунітет сильніший значно, ці нації є більш дисципліновані, стійкіші – це «нації-хижаки», які всю історію воювали. А решта країн ЄС – «нації-травоїдні» чи взагалі «народи-паразити», де населення кардинально слабше а державні устрої і механізми менш ефективні. Ми спостерігаємо розвал цього мертвонародженого утворення і євро стає дуже небезпечним активом. Ситуація на стільки погана, що Берлін навіть заставив свій енергетичний придаток домовлятися з СА про реанімацію ОПЕК http://www.profinance.ru/news/2020/03/2 ... eniya.html Чесно, не впевнений, що з цього щось вийде. Зараз відбувається розпад колишнього глобального світу. За регіональних лідерів в Європі будуть боротися Берлін, Париж і Варшава (підтримана Лондоном). В Азії московія-приуралля (якщо не розвалиться, адже в москві і підмосковї не просто так зараз зосереджено більше військ ніж на кордоні з Україною і в лу га ндонії) і Китай. Українці, крім тих хто зможе там залишитися назавжди, будуть повертатися. І це не тільки ми, поляки будуть повертатися в Польщу, чехи в Чехію, турки в Туреччину (а це ще більше підірве Німеччину) Для нас найгірше те, що в недалекому майбутньому безвіз може зникнути, чи стати на паузу, в кращому випадку. А подадуть це як результат того, що уряд країни не бореться з корупцією, олігархами-монополіями, не реформує економіку. А це буде останнім, що запам’ятають слуги перед висилкою в ростов… П.С. Чи таки одумаються і хоча б як і всі папередніки, з горем навпіл, доковиляють до кінця каденції з допомогою МВF? Не думаю...
Я в одній з тем писав про нерухомість ( потерли модери), що з глобалізмом зав"яжуть на певний час, А Китай перестане буди фабрикою світу, піпли будуть сидіти по норам і не висовувати носа далі кордону своєї держави.
Про Мексику і США вже тут згадували, і про Китай, який закрив кордон іноземцям, а ось про Індію:
Любые иностранцы, особенно европейской внешности, теперь изгои. По телевизору показали итальянцев и как у них всё плохо, поэтому для местных теперь любой европеец – разносчик болезней. Индусы выселяют иностранцев из домов и не отдают аванс, а если не выселяют, им звонит полиция и просит выселить. Уличная шпана кричит на европейцев 'Corona go!' и кидает в них палки и камни. Единственное место, где более-менее спокойно — Гоа. Но туда не все успели добраться. В тематических группах ВК пишут, что выселяют даже женщин с грудными детьми. Еду не продают совсем, либо в несколько раз завышают цену.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Любые иностранцы, особенно европейской внешности, теперь изгои. По телевизору показали итальянцев и как у них всё плохо, поэтому для местных теперь любой европеец – разносчик болезней. Индусы выселяют иностранцев из домов и не отдают аванс, а если не выселяют, им звонит полиция и просит выселить.
я от читаю вас давно і навіть плюсую інколи за позицію ... але цитувати рос.змі, навіть жж, це більше попахує на інформаційні вкиди і гібридні СІО (спец.інформ.операції). Ви або випадково помилились у джерелі цитування, або прихований емісар рашатудей-недумаю і це вже друге ваше цитування за останні дні з рос.ресурсів ...
Автор77 написав:Пишут сегодня, что Депутатам СН приходят «письма счастья» с российского номера на тему не голосовать МВФ-ский банковский закон.Беня угрожает аудио-видео компроматом еще с прошлых лет и т.п.
Не знаю, может здесь этот автор- моветон, но есть несколько минут комментария к законопроекту про банки. https://youtu.be/PhBgrH8dcCc?t=334 после такого действительно надо изучать законопроект
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Автор77 написав:Пишут сегодня, что Депутатам СН приходят «письма счастья» с российского номера на тему не голосовать МВФ-ский банковский закон.Беня угрожает аудио-видео компроматом еще с прошлых лет и т.п.
Не знаю, может здесь этот автор- моветон, но есть несколько минут комментария к законопроекту про банки. https://youtu.be/PhBgrH8dcCc?t=334 после такого действительно надо изучать законопроект
ага на ангенты ФСБ в щапке ушанке с олощащимися из за спины с парашутами со всем полагающими корочкамси строем под чим СССР не пиходят? это такой тупой збьрос что даже коментировать лень включате мозги. и вобще весь этот цирк с карантим исключительно под продажу земли и дерибан бюжета. Виру с вирус у 99% населения от этого вируса будет лиш насмортк да в с полне возможно что половина населения в конце 2019 им переболела в декабре ноябре был сильный грип с тепрературой и бронхитами без карантина долар был бы уже давно под 35-40 сори по почерк пишу с кране неудобной мобилы