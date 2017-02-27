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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4836483748384839

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 393
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
186
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:57

  Expert100500 написав:
  Alex2007 написав:еще менее полгода назад смотрели на мвф свысока и валюта текла рекой.


Вибачаюсь, яка валюта тікла рікою? Продажа нерезидентами доларів для видачі нам кредитів ОВДП під 10-15%? Ну так будь-які дорогі кредити рано чи пізно закінчуються плачевно для того, хто їх бере, що ми зараз і спостерігаємо


То что мвф дает дешевые кредиты под 1-2 процента - это понятно. Но сами "дореформировались" так, что довели страну до такого состояния и что разговор с мвфом будет именно в такой жестко-принудительной форме, якобы земельная реформа "запампит" нашу экономику до небес - ага... Знаем мы уже цену этим недореформам и рехформаторам.
Собственно результаты одной из них - медицинской - под предводительством "ихней" пани Супрун мы видим - даже далеко ходить не нужно. :shock:
П.С. Почему нельзя заняться экономикой (производством, промышленностью) последние как минимум год - пять, а только спекуляциями с бумагами и от дожить от "получки транша до новой получки" под лозунгами непонятных реформ? Вот и результат. А мы все (пересичні українці) вынуждены хавать эти результаты постоянно. :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 бер, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:16

  freeze написав:
prodigy написав:orest

БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ ОЧІКУЮТЬ КУРС 50-80 ГРН/ДОЛ У РАЗІ ВІДМОВИ ВЛАДИ ВІД СПІВПРАЦІ З МВФ

Вісім бізнес-асоціацій України (Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців, Спілка українських підприємців, ІТ Україна, Український клуб аграрного бізнесу, СЕО Клуб, Бізнес100) опублікували таке звернення до Верховної Ради:

http://finbalance.com.ua/news/biznes-asotsiatsi-ochikuyut-kurs-50-80-hrn_dol-u-razi-vidmovi-vladi-vid-spivpratsi-z-mvf


Часть этих организаций малоизвестны, а та часть что известны - из так называемого круга Сороса. Этих сейчас отодвинули и они сейчас лодку шатают по команде.
Не будет никаких курсов 80, с декабря 2018 года нет никаких траншей МФВ и живем, если бы не короновирус и сейчас возможно бы переживали, что низкий курс доллара добивает промпроизводство
Абсолютно правы. Сейчас был бы па24-25.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  slonic32 написав:Біда у тому, що жодну вимогу від МВФ не було виконано на 100% Всі реформи на яких наполягав фонд були спотворені у вигідну нашим олігархам сторону, а потім
спущені на гальмах на половині шляху.
Так і зараз замість відкритого прозорого ринку землі отримаємо затишний базарчик для "своїх людей". Без допуску великих міжнародних гравців, що дозволить місцевим агробаригам скупати землю за копійки. А у антиколомойський закон внесуть сотню поправок, що спотворять його суть.
Біда не у співпраці з МВФ, а у невиконанні на всі 100% його вимог.


Ймовірно, що так. Але мвф в такому випадку не бачить, що його піддурюють?
І що з цим врешті робити - чи то з мвф, чи то з олігархами - залишається питанням відкритим.
Я от дивився як нова генпрокурор у виступі в Раді емоційно обіцяла бути на стороні закону і таке інше - чогось дуже сміявся.

п.с. В тому то і справа, що не вірю що буде створений нормальний прозорий ринок землі. Хоча він потрібен, але не в турборежимі і особливо зараз коли невідомо як будуть голосувати. І в кризовий момент. Хтось дуже і дуже поспішає і хоче купувати її на дні.
Ця реформа зараз виглядає майже як алкоголік бере кредит під заставу квартири.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 бер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:23

  juristkostya написав:
  orest написав:
  Victor37 написав:
???
курс грн/евро - это кросскурс грн/дол и дол/евро - никак иначе

Естественно, на форексе после пандемии может быть и 1,61903497458463 дол за 1 евро :wink: :D

Або євро може зникнути зовсім, разом з ЄС...
у них и так будет обвал туризма и связанных отраслей. Усугублять его отказом от единой валюты, думаю, дурных не найдется[/quote]
Мда... Коментар на рівні оператора бензоколонки, яка скоро закриється!!! «Думаю, дурних нє найдьотся...» Виявляється над такою фразою ще й думати потрібно було!!! Виявляється Велика Британія була дурною і десь знайшлася!!! Точно шо унікум!!! Юрист!!!
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:35

  orest написав:
  flyman написав:Евро 1,11

Підозрюю, це тимчасова реакція на дані по безробіттю. Але ця дані були очікувані, більше того, всі ці мільйони громадян отримають допомогу в розмірі 80% зп протягом довгих місяців і купівельній спроможності ринку США нічого не загрожує, в крайньому випадку не більше ніж іншим країнам. В ЄС безробіття не менше, порахуйте, скільки тільки українців повернулося. Розумію, що через українців і решту в’єтнамців, це безробіття в частково скрите.
Більше того, через непереборні фундаментальні відмінності в економіках ЄС, там навіть не змогли домовитися про єдиний план дій боротьби з кризою.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7108040/
Але й це не все, вони навіть про спільні дії щодо боротьби з вірусом не домовилися. Адже північні люди більш міцні, здорові, в силу клімату і оточуючого середовищп імунітет сильніший значно, ці нації є більш дисципліновані, стійкіші – це «нації-хижаки», які всю історію воювали. А решта країн ЄС – «нації-травоїдні» чи взагалі «народи-паразити», де населення кардинально слабше а державні устрої і механізми менш ефективні.
Ми спостерігаємо розвал цього мертвонародженого утворення і євро стає дуже небезпечним активом. Ситуація на стільки погана, що Берлін навіть заставив свій енергетичний придаток домовлятися з СА про реанімацію ОПЕК
http://www.profinance.ru/news/2020/03/2 ... eniya.html
Чесно, не впевнений, що з цього щось вийде. Зараз відбувається розпад колишнього глобального світу. За регіональних лідерів в Європі будуть боротися Берлін, Париж і Варшава (підтримана Лондоном). В Азії московія-приуралля (якщо не розвалиться, адже в москві і підмосковї не просто так зараз зосереджено більше військ ніж на кордоні з Україною і в лу га ндонії) і Китай.
Українці, крім тих хто зможе там залишитися назавжди, будуть повертатися. І це не тільки ми, поляки будуть повертатися в Польщу, чехи в Чехію, турки в Туреччину (а це ще більше підірве Німеччину) Для нас найгірше те, що в недалекому майбутньому безвіз може зникнути, чи стати на паузу, в кращому випадку. А подадуть це як результат того, що уряд країни не бореться з корупцією, олігархами-монополіями, не реформує економіку. А це буде останнім, що запам’ятають слуги перед висилкою в ростов…
П.С. Чи таки одумаються і хоча б як і всі папередніки, з горем навпіл, доковиляють до кінця каденції з допомогою МВF? Не думаю...



Я в одній з тем писав про нерухомість ( потерли модери),
що з глобалізмом зав"яжуть на певний час, А Китай перестане буди фабрикою світу, піпли будуть сидіти по норам і не висовувати носа далі кордону своєї держави.

Про Мексику і США вже тут згадували, і про Китай, який закрив кордон іноземцям, а ось про Індію:

https://varlamov.ru/3842925.html?utm_so ... y-to-pizde

Любые иностранцы, особенно европейской внешности, теперь изгои. По телевизору показали итальянцев и как у них всё плохо, поэтому для местных теперь любой европеец – разносчик болезней. Индусы выселяют иностранцев из домов и не отдают аванс, а если не выселяют, им звонит полиция и просит выселить. Уличная шпана кричит на европейцев 'Corona go!' и кидает в них палки и камни. Единственное место, где более-менее спокойно — Гоа. Но туда не все успели добраться. В тематических группах ВК пишут, что выселяют даже женщин с грудными детьми. Еду не продают совсем, либо в несколько раз завышают цену.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Любые иностранцы, особенно европейской внешности, теперь изгои. По телевизору показали итальянцев и как у них всё плохо, поэтому для местных теперь любой европеец – разносчик болезней. Индусы выселяют иностранцев из домов и не отдают аванс, а если не выселяют, им звонит полиция и просит выселить.

я от читаю вас давно і навіть плюсую інколи за позицію ...
але цитувати рос.змі, навіть жж, це більше попахує на інформаційні вкиди і гібридні СІО (спец.інформ.операції). Ви або випадково помилились у джерелі цитування, або прихований емісар рашатудей-недумаю :) і це вже друге ваше цитування за останні дні з рос.ресурсів ...
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Пишут сегодня, что Депутатам СН приходят «письма счастья» с российского номера на тему не голосовать МВФ-ский банковский закон.Беня угрожает аудио-видео компроматом еще с прошлых лет и т.п.

Не знаю, может здесь этот автор- моветон, но есть несколько минут комментария к законопроекту про банки.
https://youtu.be/PhBgrH8dcCc?t=334
после такого действительно надо изучать законопроект
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Собственно результаты одной из них - медицинской - под предводительством "ихней" пани Супрун мы видим - даже далеко ходить не нужно. :shock:

А при чём тут реформа? В ней всё по уму было. Если тебе нужно десятку заплатить, то как не реформируй трояк который имеется у тебя в кармане, заплатить не получится.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:52

  Serg-ik написав:
  Автор77 написав:Пишут сегодня, что Депутатам СН приходят «письма счастья» с российского номера на тему не голосовать МВФ-ский банковский закон.Беня угрожает аудио-видео компроматом еще с прошлых лет и т.п.

Не знаю, может здесь этот автор- моветон, но есть несколько минут комментария к законопроекту про банки.
https://youtu.be/PhBgrH8dcCc?t=334
после такого действительно надо изучать законопроект

ага на ангенты ФСБ в щапке ушанке с олощащимися из за спины с парашутами со всем полагающими корочкамси строем под чим СССР не пиходят? это такой тупой збьрос что даже коментировать лень включате мозги. и вобще весь этот цирк с карантим исключительно под продажу земли и дерибан бюжета. Виру с вирус у 99% населения от этого вируса будет лиш насмортк да в с полне возможно что половина населения в конце 2019 им переболела в декабре ноябре был сильный грип с тепрературой и бронхитами
без карантина долар был бы уже давно под 35-40
сори по почерк пишу с кране неудобной мобилы
Страх убивает разум
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