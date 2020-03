Додано: Суб 28 бер, 2020 13:35

orest написав: flyman написав: Евро 1,11 Евро 1,11

Підозрюю, це тимчасова реакція на дані по безробіттю. Але ця дані були очікувані, більше того, всі ці мільйони громадян отримають допомогу в розмірі 80% зп протягом довгих місяців і купівельній спроможності ринку США нічого не загрожує, в крайньому випадку не більше ніж іншим країнам. В ЄС безробіття не менше, порахуйте, скільки тільки українців повернулося. Розумію, що через українців і решту в’єтнамців, це безробіття в частково скрите.

Більше того, через непереборні фундаментальні відмінності в економіках ЄС, там навіть не змогли домовитися про єдиний план дій боротьби з кризою.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7108040/

Але й це не все, вони навіть про спільні дії щодо боротьби з вірусом не домовилися. Адже північні люди більш міцні, здорові, в силу клімату і оточуючого середовищп імунітет сильніший значно, ці нації є більш дисципліновані, стійкіші – це «нації-хижаки», які всю історію воювали. А решта країн ЄС – «нації-травоїдні» чи взагалі «народи-паразити», де населення кардинально слабше а державні устрої і механізми менш ефективні.

Ми спостерігаємо розвал цього мертвонародженого утворення і євро стає дуже небезпечним активом. Ситуація на стільки погана, що Берлін навіть заставив свій енергетичний придаток домовлятися з СА про реанімацію ОПЕК

http://www.profinance.ru/news/2020/03/2 ... eniya.html

Чесно, не впевнений, що з цього щось вийде. Зараз відбувається розпад колишнього глобального світу. За регіональних лідерів в Європі будуть боротися Берлін, Париж і Варшава (підтримана Лондоном). В Азії московія-приуралля (якщо не розвалиться, адже в москві і підмосковї не просто так зараз зосереджено більше військ ніж на кордоні з Україною і в лу га ндонії) і Китай.

Українці, крім тих хто зможе там залишитися назавжди, будуть повертатися. І це не тільки ми, поляки будуть повертатися в Польщу, чехи в Чехію, турки в Туреччину (а це ще більше підірве Німеччину) Для нас найгірше те, що в недалекому майбутньому безвіз може зникнути, чи стати на паузу, в кращому випадку. А подадуть це як результат того, що уряд країни не бореться з корупцією, олігархами-монополіями, не реформує економіку. А це буде останнім, що запам’ятають слуги перед висилкою в ростов…

Я в одній з тем писав про нерухомість ( потерли модери),

що з глобалізмом зав"яжуть на певний час, А Китай перестане буди фабрикою світу, піпли будуть сидіти по норам і не висовувати носа далі кордону своєї держави.



Про Мексику і США вже тут згадували, і про Китай, який закрив кордон іноземцям, а ось про Індію:



https://varlamov.ru/3842925.html?utm_so ... y-to-pizde



Любые иностранцы, особенно европейской внешности, теперь изгои. По телевизору показали итальянцев и как у них всё плохо, поэтому для местных теперь любой европеец – разносчик болезней. Индусы выселяют иностранцев из домов и не отдают аванс, а если не выселяют, им звонит полиция и просит выселить. Уличная шпана кричит на европейцев 'Corona go!' и кидает в них палки и камни. Единственное место, где более-менее спокойно — Гоа. Но туда не все успели добраться. В тематических группах ВК пишут, что выселяют даже женщин с грудными детьми. Еду не продают совсем, либо в несколько раз завышают цену. Я в одній з тем писав про нерухомість ( потерли модери),що з глобалізмом зав"яжуть на певний час, А Китай перестане буди фабрикою світу, піпли будуть сидіти по норам і не висовувати носа далі кордону своєї держави.Про Мексику і США вже тут згадували, і про Китай, який закрив кордон іноземцям, а ось про Індію:Любые иностранцы, особенно европейской внешности, теперь изгои. По телевизору показали итальянцев и как у них всё плохо, поэтому для местных теперь любой европеец – разносчик болезней. Индусы выселяют иностранцев из домов и не отдают аванс, а если не выселяют, им звонит полиция и просит выселить. Уличная шпана кричит на европейцев 'Corona go!' и кидает в них палки и камни. Единственное место, где более-менее спокойно — Гоа. Но туда не все успели добраться. В тематических группах ВК пишут, что выселяют даже женщин с грудными детьми. Еду не продают совсем, либо в несколько раз завышают цену.

