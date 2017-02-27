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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4836483748384839

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 393
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
186
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Любые иностранцы, особенно европейской внешности, теперь изгои. По телевизору показали итальянцев и как у них всё плохо, поэтому для местных теперь любой европеец – разносчик болезней. Индусы выселяют иностранцев из домов и не отдают аванс, а если не выселяют, им звонит полиция и просит выселить.

я от читаю вас давно і навіть плюсую інколи за позицію ...
але цитувати рос.змі, навіть жж, це більше попахує на інформаційні вкиди і гібридні СІО (спец.інформ.операції). Ви або випадково помилились у джерелі цитування, або прихований емісар рашатудей-недумаю :) і це вже друге ваше цитування за останні дні з рос.ресурсів ...
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Пишут сегодня, что Депутатам СН приходят «письма счастья» с российского номера на тему не голосовать МВФ-ский банковский закон.Беня угрожает аудио-видео компроматом еще с прошлых лет и т.п.

Не знаю, может здесь этот автор- моветон, но есть несколько минут комментария к законопроекту про банки.
https://youtu.be/PhBgrH8dcCc?t=334
после такого действительно надо изучать законопроект
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Собственно результаты одной из них - медицинской - под предводительством "ихней" пани Супрун мы видим - даже далеко ходить не нужно. :shock:

А при чём тут реформа? В ней всё по уму было. Если тебе нужно десятку заплатить, то как не реформируй трояк который имеется у тебя в кармане, заплатить не получится.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:02

  ЛАД написав:
  Автор77 написав:Увага.

Перший пішов .............................

З ФБ:

ДТЕК Енерджі оголосив щойно дефолт по своїм зобов'язанням через коронавірус і запропонував кредиторам провести реструктуризацію.



Незадовго перед тим :

....У зв'язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором.

Почти уверен, что в данном случае карантин всего лишь удобный повод, а не причина.


карантин, конечно, повод)) а в чем причина?;)

так конечно ДТЭК смешал все в одну кучу)
- в пользу ДТЭК - производство э/э снизилось процентов на 10% в целом. А ТЭС - как бы не на все 40-50% по сравнению с осенью. Так что падение производства налицо, но не только из-за короновируса.
- ДТЭК манипулирует - он сейчас не может продавать э/э дорого из-за конкуренции со стороны атомщиков. Но непонятно это действительно в убыток - или просто маржа становится вменяемой, а не сверхприбылью))
так что эти простои и дефолты могут быть способом давления на власть с целью получения более комфортных условий для бизнеса

как-то так;)
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:39

Один инфекционист написал, что если в школьном возрасте у вас был грипп,орви с высокой,39 градусов и выше температурой, то этот вирус сейчас просто не может внедриться в ваш организм, защитный иммунитет его просто отторгает. Так что напрягайте память и вспоминайте детство, или была у вас такая температура? Например,у меня один раз была под 40 и с галлюцинациями даже, до сих пор помню.
fin
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fin написав:Один инфекционист написал, что если в школьном возрасте у вас был грипп,орви с высокой,39 градусов и выше температурой, то этот вирус сейчас просто не может внедриться в ваш организм, защитный иммунитет его просто отторгает. Так что напрягайте память и вспоминайте детство, или была у вас такая температура? Например,у меня один раз была под 40 и с галлюцинациями даже, до сих пор помню.


Читал, что другой инфекционист это опроверг.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:06

"Каждой твари ..."

  freeze написав:
fin написав:Один инфекционист написал, что если в школьном возрасте у вас был грипп,орви с высокой,39 градусов и выше температурой, то этот вирус сейчас просто не может внедриться в ваш организм, защитный иммунитет его просто отторгает. Так что напрягайте память и вспоминайте детство, или была у вас такая температура? Например,у меня один раз была под 40 и с галлюцинациями даже, до сих пор помню.


Читал, что другой инфекционист это опроверг.


А третий инфекционист всё о валюте в контексте ... :mrgreen:
Предварительным и обязательным условием (prior actions ) ПЕРВОГО ТРАНША МВФ предположительно в месячный срок в размере 1,34-1,5 млрд. $ является принятие Верховной Радой Украины законопроекта №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", а также принятие закона о рынке земли в любой редакции.

Обращаем внимание на слова "первый транш". Речь на самом деле идет о уже утвержденном, т.н. гуманитарном транше" МВФ Украине в размере около 1, 5 млрд. $ . Украина получит его в любом случае, но в случае выполнения условий МВФ - одним траншем и быстро.
Кроме того это открывает Украине возможности получения кредита Всемирного банка в размере млрд. $ .
Совокупно эти 2,5 млрд. $ - это тот максимум который сможет получить Украина в ближайшее время.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нефедов:
Минус по товарообороту за март всего 10%.
Однако, в связи с тем,что логистические цепочки рвутся, впоследствии тенденция пойдет по нарастающей.

Официальное заявление ДТЕК :
Це дефолт, але як пояснює ДТЕК Енерго, це для того, щоб "забезпечити українців світлом та теплом на період карантину", а не для будь-яких інших цілей.
....."ДТЕК Енерго вживає надзвичайних заходів і призупиняє виплати купона за єврооблігаціями та процентів за банківським боргом.".....

Алексей Блинов намекает на антибанковский закон:
"Интервенции за неделю ниже 80 млн. долларов (по сравнению с 1 млрд. в неделю в предыдущие две недели). Стабилизировались у 28. Чистые резервы НБУ на уровне начала 2020 года (то есть высокие). Рынок гривневого ресурса тоже нормализуется. Оттоки есть, но не критичные.
Осталось закрыть зияющую бюджетную брешь внешним финансированием - а там и на поддержку экономики хватит ресурса. Но что тут? Снова какие-то иллюзии "особого пути". Принятие категорически важных решений откладывается, создавая напряженность на финансовом рынке. А это уже контрастный пример нерешительности. Если нерешительность скоро не превратится в давно подготовленные решения, пострадает все, что описано в первом абзаце."
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

оболонь, окна

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