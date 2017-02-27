Додано: Суб 28 бер, 2020 16:14

Нефедов:

Минус по товарообороту за март всего 10%.

Однако, в связи с тем,что логистические цепочки рвутся, впоследствии тенденция пойдет по нарастающей.



Официальное заявление ДТЕК :

Це дефолт, але як пояснює ДТЕК Енерго, це для того, щоб "забезпечити українців світлом та теплом на період карантину", а не для будь-яких інших цілей.

....."ДТЕК Енерго вживає надзвичайних заходів і призупиняє виплати купона за єврооблігаціями та процентів за банківським боргом.".....



Алексей Блинов намекает на антибанковский закон:

"Интервенции за неделю ниже 80 млн. долларов (по сравнению с 1 млрд. в неделю в предыдущие две недели). Стабилизировались у 28. Чистые резервы НБУ на уровне начала 2020 года (то есть высокие). Рынок гривневого ресурса тоже нормализуется. Оттоки есть, но не критичные.

Осталось закрыть зияющую бюджетную брешь внешним финансированием - а там и на поддержку экономики хватит ресурса. Но что тут? Снова какие-то иллюзии "особого пути". Принятие категорически важных решений откладывается, создавая напряженность на финансовом рынке. А это уже контрастный пример нерешительности. Если нерешительность скоро не превратится в давно подготовленные решения, пострадает все, что описано в первом абзаце."