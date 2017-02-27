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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4837483848394840

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 393
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
186
Всього голосів : 393
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:33

  Weltbuerger написав:Киев, левый берег
28,30/28,45
30,85/31,20

А евро кстати можно и прикупить.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:44

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Автор77 написав:Увага.

Перший пішов .............................

З ФБ:

ДТЕК Енерджі оголосив щойно дефолт по своїм зобов'язанням через коронавірус і запропонував кредиторам провести реструктуризацію.



Незадовго перед тим :

....У зв'язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором.

Почти уверен, что в данном случае карантин всего лишь удобный повод, а не причина.


карантин, конечно, повод)) а в чем причина?;)

так конечно ДТЭК смешал все в одну кучу)
- в пользу ДТЭК - производство э/э снизилось процентов на 10% в целом. А ТЭС - как бы не на все 40-50% по сравнению с осенью. Так что падение производства налицо, но не только из-за короновируса.
- ДТЭК манипулирует - он сейчас не может продавать э/э дорого из-за конкуренции со стороны атомщиков. Но непонятно это действительно в убыток - или просто маржа становится вменяемой, а не сверхприбылью))
так что эти простои и дефолты могут быть способом давления на власть с целью получения более комфортных условий для бизнеса

как-то так;)

Щодо дефолту.
1 Оголосити його по коштах позичених МВФ і частково ЄС та Світовим банком ми (маю на увазі теперішнє керівництво країни) не можемо. Їх у нас просто немає, вони надавалися на умовах пасивного наповнення ЗВР без права як небудь ними користуватися. Фактично вони знаходяться в позичальника і тільки обмежено деюре ніби переміщаються туди-назад. По частині коштів ЄС і Світового банку можемо, але цих коштів не так багато і вони явно не врятують «отца руской демократии». В любому випадку, будь який негатив щодо позичальників крайньої інстанції буде означати припинення співпраці з ними і припинення кредитування любими іншими справжніми міжнародними фінансовими установами. Рейтинг країни обвалиться в нуль, відповідно туди ж обваляться і всі рейтинги державних чи приватних компаній з українською юрисдикцією (включаючи і сумнівно-офшорні). Це автоматично закриє зовнішні джерела фінансування для всього бізнесу. Більше того, любий імпорт тільки по передоплаті (це ми вже мали в 2014-15 а хтось і далі). В банківському секторі європейські доньки вийдуть чи згорнуться до мінімуму, а державні і приватні банки отримають грандіозні проблеми у валютному секторі. Майно країни за кордоном буде арештоване. Перелік наслідків можна продовжувати. В любому випадку, це біда. З простого і не дуже населення виграють ті, в кого валюта на руках. В країні відбудеться відчутна інфляція і девальвація. Слугам гаплик… Даний опис стосується не тільки державного, але й державою гарантованого боргу.
2 Кошти, позичені державою у формі всяких євро бондів під 13-11-7,5 і тд% у «іноземних інвесторів» дуже схожих на близьких до ВФЯ, ПОП і тд і, частково (при чому відносно не багато), у спекулянтів типу Сороса і кількох штатівських банків. Сорос і американці абсолютно спокійно влаштують всій країні з економікою варіант, описаний в пункті вище, може трохи в легшій формі для когось. Але структури ІВК, АРЛ, ААБ і ще там когось отримають по повній програмі. Ну а наші можуть і 90-ті згадати, комусь дирку в голові перфоратором на низьких оборотах висверлити… наскрізну. Не знаю, хтось може й виграє в такій ситуації, а хтось і не дуже…
Ситуація для дрібної і середньої економіки, банківської системи (більшої її частини) та населення буде трохи кращою, ніж в першому випадку.
3 Що стосується всяких дефолтів ДТЕКів і інших приватних структур, що вже сюди закидали штатні нагнітачі паніки… Та «бог в помосчь» вони і так за безцінь підібрали чи вкрали державне майно (підприємства) і на них заробили мільярди. Тому, вони або домовляться-реструктуризуються, або кинуть чемодан без ручки. Може нові власники (залежно що в договорі позики-застави прописано) нарешті щось поміняють в цій монопольно-самовбивчій економіці.
Тут головне не плутати приватні реструктуризації-дефолти з державним…
4 По грн. ОВДП біди не бачу: більшість паперів належить НБУ і держбанкам, по незначній частині «нерезидентів» - якось викрутяться, домовляться. Тут все схоже до пункту 2.

Я навіть не уявляю, кому зараз може бути вигідним справді дефолт державний. Виграш ІВК тут примарний і сумнівний. Як завжди одні тупоголові маріонетки розганяють паніку, а хтось їм невміло допомагає (не Вас маю на увазі)...
Востаннє редагувалось orest в Суб 28 бер, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:51

У США на ринку фізичної нафти ціни впали нижче за нуль – виробники фактично платять споживачам, щоб ті забрали чорне золото.

Про це повідомляє Bloomberg. Насамперед ціни обвалилися на густу нафту, яка використовується здебільшого для виробництва дорожнього бітуму. Mercuria Energy Group Ltd., торговий дім, в середині березня поставив 19 центів за барель нафти, фактично попросивши виробників заплатити за розкіш позбутися від продукції.

"Це сира нафта, що не має виходу до моря, у якої просто немає покупців", – каже Елізабет Мерфі, аналітикиня консультанта ESAI Energy. "У місцях, де склад швидко заповнюється, ціни можуть піти на мінус. Закриття можуть відбутися до того часу", – додала вона.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -rinku.htm
Brent і West Texas Intermediate, еталони коливаються вище за 20 доларів за барель. Але у світі фізичної нафти, де реальні бочки переходять з рук в руки, виробники отримують куди менше, оскільки попит падає.

Нафтові трейдери вважають, що інші джерела сировини, найімовірніше, незабаром побачать негативні ціни, оскільки нафтопереробні заводи скорочують кількість оброблюваної ними продукції, залишаючи частину нафти, що не має виходу до моря, без легкого доступу до трубопроводу.

Окрім того, у світі закінчаться місця для зберігання нафти вже через три місяці. Запаси вже за перше півріччя 2020-го можуть збільшитися на 1,8 млрд барелів, причому місце є тільки для 1,6 млрд.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:54

  varlo написав:
  Weltbuerger написав:Киев, левый берег
28,30/28,45
30,85/31,20

А евро кстати можно и прикупить.

По евро скупился недавно по 29. Но на долгосрок вероятно есть смысл брать и сейчас.
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