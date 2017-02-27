У США на ринку фізичної нафти ціни впали нижче за нуль – виробники фактично платять споживачам, щоб ті забрали чорне золото.
Про це повідомляє Bloomberg. Насамперед ціни обвалилися на густу нафту, яка використовується здебільшого для виробництва дорожнього бітуму. Mercuria Energy Group Ltd., торговий дім, в середині березня поставив 19 центів за барель нафти, фактично попросивши виробників заплатити за розкіш позбутися від продукції.
"Це сира нафта, що не має виходу до моря, у якої просто немає покупців", – каже Елізабет Мерфі, аналітикиня консультанта ESAI Energy. "У місцях, де склад швидко заповнюється, ціни можуть піти на мінус. Закриття можуть відбутися до того часу", – додала вона. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -rinku.htm Brent і West Texas Intermediate, еталони коливаються вище за 20 доларів за барель. Але у світі фізичної нафти, де реальні бочки переходять з рук в руки, виробники отримують куди менше, оскільки попит падає.
Нафтові трейдери вважають, що інші джерела сировини, найімовірніше, незабаром побачать негативні ціни, оскільки нафтопереробні заводи скорочують кількість оброблюваної ними продукції, залишаючи частину нафти, що не має виходу до моря, без легкого доступу до трубопроводу.
Окрім того, у світі закінчаться місця для зберігання нафти вже через три місяці. Запаси вже за перше півріччя 2020-го можуть збільшитися на 1,8 млрд барелів, причому місце є тільки для 1,6 млрд.
orest написав:Я навіть не уявляю, кому зараз може бути вигідним справді дефолт державний.
Необязательно дефолт может быть кому-то выгоден. Просто денег нет отдавать долги сейчас. Были бы деньги, отдали бы, разве жалко. ))) Тем более ситуация сейчас в мире такая аховая, что череда дефолтов сейчас просто неизбежна. А форс-мажорный дефолт это всё-таки несколько другой дефолт, чем обычный, в том числе и по последствиям. Это все понимают, в том числе и финансовые инвесторы, и МВФ тоже наверняка понимает с чем столкнётся в этом году.
Группа Всемирного банка и Международный Валютный Фонд призывают немедленно, ив соответствии с национальным законодательством стран-кредиторов, приостановить выплаты по долгу стран МАР, которые обратятся с просьбой о предоставлении льгот. Это поможет удовлетворить неотложные потребности стран МАР в ликвидности для решения проблем, вызванных вспышкой коронавируса, и даст время для оценки воздействия кризиса и потребностей в финансировании для каждой страны.
Щодо дефолту. 1 Оголосити його по коштах позичених МВФ і частково ЄС та Світовим банком ми (маю на увазі теперішнє керівництво країни) не можемо. Їх у нас просто немає, вони надавалися на умовах пасивного наповнення ЗВР без права як небудь ними користуватися. Фактично вони знаходяться в позичальника і тільки обмежено деюре ніби переміщаються туди-назад. По частині коштів ЄС і Світового банку можемо, але цих коштів не так багато і вони явно не врятують «отца руской демократии». В любому випадку, будь який негатив щодо позичальників крайньої інстанції буде означати припинення співпраці з ними і припинення кредитування любими іншими справжніми міжнародними фінансовими установами. Рейтинг країни обвалиться в нуль, відповідно туди ж обваляться і всі рейтинги державних чи приватних компаній з українською юрисдикцією (включаючи і сумнівно-офшорні). Це автоматично закриє зовнішні джерела фінансування для всього бізнесу. Більше того, любий імпорт тільки по передоплаті (це ми вже мали в 2014-15 а хтось і далі). В банківському секторі європейські доньки вийдуть чи згорнуться до мінімуму, а державні і приватні банки отримають грандіозні проблеми у валютному секторі. Майно країни за кордоном буде арештоване. Перелік наслідків можна продовжувати. В любому випадку, це біда. З простого і не дуже населення виграють ті, в кого валюта на руках. В країні відбудеться відчутна інфляція і девальвація. Слугам гаплик… Даний опис стосується не тільки державного, але й державою гарантованого боргу. 2 Кошти, позичені державою у формі всяких євро бондів під 13-11-7,5 і тд% у «іноземних інвесторів» дуже схожих на близьких до ВФЯ, ПОП і тд і, частково (при чому відносно не багато), у спекулянтів типу Сороса і кількох штатівських банків. Сорос і американці абсолютно спокійно влаштують всій країні з економікою варіант, описаний в пункті вище, може трохи в легшій формі для когось. Але структури ІВК, АРЛ, ААБ і ще там когось отримають по повній програмі. Ну а наші можуть і 90-ті згадати, комусь дирку в голові перфоратором на низьких оборотах висверлити… наскрізну. Не знаю, хтось може й виграє в такій ситуації, а хтось і не дуже… Ситуація для дрібної і середньої економіки, банківської системи (більшої її частини) та населення буде трохи кращою, ніж в першому випадку. 3 Що стосується всяких дефолтів ДТЕКів і інших приватних структур, що вже сюди закидали штатні нагнітачі паніки… Та «бог в помосчь» вони і так за безцінь підібрали чи вкрали державне майно (підприємства) і на них заробили мільярди. Тому, вони або домовляться-реструктуризуються, або кинуть чемодан без ручки. Може нові власники (залежно що в договорі позики-застави прописано) нарешті щось поміняють в цій монопольно-самовбивчій економіці. Тут головне не плутати приватні реструктуризації-дефолти з державним… 4 По грн. ОВДП біди не бачу: більшість паперів належить НБУ і держбанкам, по незначній частині «нерезидентів» - якось викрутяться, домовляться. Тут все схоже до пункту 2.
Я навіть не уявляю, кому зараз може бути вигідним справді дефолт державний. Виграш ІВК тут примарний і сумнівний. Як завжди одні тупоголові маріонетки розганяють паніку, а хтось їм невміло допомагає (не Вас маю на увазі)...
я в данном примере говорил о дефолте конкретной компании. а в целом согласен со сказанным. я бы сгруппировал так: 1. Договоренность с МВФ - это не только деньги МВФ, то и статус. Если МВФ дает деньги, то для остальных финансовых институтов это положительный знак - можно кредитовать. Не дает - другие нам дают, но под другие ставки. Не анализировал, что будет без кредита МВФ, - обязательно дефолт или проскочим, но ощущение - не проскочим. А дефолт - дело житейское - не мы первые, не мы последние. Просто надо понимать, что за этим стоит, особенно тем, кто ратует за дефолт - большая девальвация, далеко за 40, и отсутствие внешнего финансирования для всех, включая наши ФПГ, что еще сильно придавит экономику. Плюс в текущей ситуации с карантином - падение экономики и дыра в бюджете неизбежны. Нужна внешняя помощь, которой в условиях дефолта будет намного меньше. по п4 - большая часть долга это НБУ и банки (сколько среди них гос - нет инфо). Но в целом долг по ОВГЗ с 2014 по 2018 существенно вырос. А вот пирамида это или просто скрытая печать денег? - не могу сказать, надо детально анализировать. Денег вроде столько не напечатали)))
внутри страны дефолт может быть выгоден тем, кто набил руку ловить в мутной воде рыбку, включая 90 гг. и прихватить гос/отжать чужое, и когда печатают деньги и неконтролируемо тратят их из бюджета - тоже можно хорошо подняться)
orest написав:Щодо дефолту. 1 Оголосити його по коштах позичених МВФ і частково ЄС та Світовим банком ми (маю на увазі теперішнє керівництво країни) не можемо. Їх у нас просто немає, вони надавалися на умовах пасивного наповнення ЗВР без права як небудь ними користуватися.
Поясніть, будь ласка, навіщо їх тоді взагалі позичати?.. Якщо користуватися не можна.
orest написав:Щодо дефолту. 1 Оголосити його по коштах позичених МВФ і частково ЄС та Світовим банком ми (маю на увазі теперішнє керівництво країни) не можемо. Їх у нас просто немає, вони надавалися на умовах пасивного наповнення ЗВР без права як небудь ними користуватися.
Поясніть, будь ласка, навіщо їх тоді взагалі позичати?.. Якщо користуватися не можна.
Ну, по-перше, користуватися можна. Якщо погодити з МВФ то можна частину коштів направити безпосередньо в бюджет, про що і казав учора Зе після наради з фракціями. По-друге, як можна відмовлятися від фактично дармових грошей, та ще й у такій кількості і в такій ситуації! МВФ не вимагає нічого поганого, навпаки, те на чому наполягає МВФ піде лише на користь країні!
jump написав:Запаси вже за перше півріччя 2020-го можуть збільшитися на 1,8 млрд барелів, причому місце є тільки для 1,6 млрд.
До кінця першого півріччя - 90 днів Саудити за 90 днів обіцяють збільшити видобуток на 270 млн барелів Таким чином комусь прийдеться зменшити видобуток на 5 млн барелів у день... Я б дуже хотів що 90% цього зменшення припало на скрєпніків....
orest написав:Я навіть не уявляю, кому зараз може бути вигідним справді дефолт державний.
Необязательно дефолт может быть кому-то выгоден. Просто денег нет отдавать долги сейчас. Были бы деньги, отдали бы, разве жалко. ))) Тем более ситуация сейчас в мире такая аховая, что череда дефолтов сейчас просто неизбежна. А форс-мажорный дефолт это всё-таки несколько другой дефолт, чем обычный, в том числе и по последствиям. Это все понимают, в том числе и финансовые инвесторы, и МВФ тоже наверняка понимает с чем столкнётся в этом году.
Группа Всемирного банка и Международный Валютный Фонд призывают немедленно, ив соответствии с национальным законодательством стран-кредиторов, приостановить выплаты по долгу стран МАР, которые обратятся с просьбой о предоставлении льгот. Это поможет удовлетворить неотложные потребности стран МАР в ликвидности для решения проблем, вызванных вспышкой коронавируса, и даст время для оценки воздействия кризиса и потребностей в финансировании для каждой страны.
76 стран в настоящее время имеют право на получение ресурсов Мар. То есть формально будет как минимум 76 дефолтов.
ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ Косово Киргизская Республика Молдова Таджикистан Узбекистан
Как бы пока в списке Украины нет, но то дело такое наживное. Хотя понятно, что лучше всё-таки без дефолтов, коронавирусов, кризисов и войн. Но мы предполагаем, а получается по-разному.
Вітаю. Те що Ви наводите - це не деfолт. Це fорсмажорна реструктуризація, яка зараз абсолютно допустима і логічна. Але дозволять не всім. Наші тамади можуть і пролетіти. Надто багато чухні натворили за кілька тижнів, буквально. До них і так всі з недовірою відносилися а зараз...
sergey_sryvkin колись на таких умовах позичали для того, щоб показати свою надійність і отримати інші позики: від ЄС, Світового банку, під гарантії США і тд. Нажаль євроінтегратори киданули всіх не раз, корупція, схематоз, відсутність реfорм привели до того, що ніхто позичати вже не хотів. Тому й запустили грн ОВДП через "нерезидентів". На яких умовах позичать зараз і чи позичать взагалі - побачимо... Теперішні туплять і порять в рази гірше і більше. Навіть приибуткову і абсолютно законну схему з ОВДП не змогли під себе настроїти і переключити. А може король таки голий і ніхрена в них нема, тому й творять таке зараз?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.