Faceless написав:А вообще, я сейчас, наверное, выскажу очень непопулярную у нас мысль, но все же: в такой период нужно поддержать местный бизнес, особенно малый. Многие этот карантин не переживут. Потому каждый ваш заказ доставки товара, или обеда из местного ресторанчика, собственной службой, или Глово/Убером, сейчас важен, даст им возможность пережить этот кризис, а людям не потерять работу. Причём больше всего в поддержке нуждаются не крупные сети, а небольшие заведения.
Ну чего же не популярную, думаю многие будут только за, но есть одно но. Деньги. Я например ничего заказывать не буду. Какая ресторанная еда в кризис? Вы смеетесь?
Замовляли в одному недешевому популярному ресторані... Приїхало авто з кур’єром, в салоні повно було пакетів, виходить, що ми не одні такі! Погано, що кур’єр був без рукавичок, написали на сайті ресторану, вибачилися, сказали, що більше не повториться!!! Мені здається, що під час карантину, такі замовлення як і інше споживання продуктів, значно збільшується!!! Карантин заставляє людей щось смачненьке поїсти!
Qwerty написав:Замовляли в одному недешевому популярному ресторані... Приїхало авто з кур’єром, в салоні повно було пакетів, виходить, що ми не одні такі! Погано, що кур’єр був без рукавичок, написали на сайті ресторану, вибачилися, сказали, що більше не повториться!!! Мені здається, що під час карантину, такі замовлення як і інше споживання продуктів, значно збільшується!!! Карантин заставляє людей щось смачненьке поїсти!
недешевая ресторанная еда в пакете, ты это серьезно ?
Faceless написав:А вообще, я сейчас, наверное, выскажу очень непопулярную у нас мысль, но все же: в такой период нужно поддержать местный бизнес, особенно малый. Многие этот карантин не переживут. Потому каждый ваш заказ доставки товара, или обеда из местного ресторанчика, собственной службой, или Глово/Убером, сейчас важен, даст им возможность пережить этот кризис, а людям не потерять работу. Причём больше всего в поддержке нуждаются не крупные сети, а небольшие заведения.
Ну чего же не популярную, думаю многие будут только за, но есть одно но. Деньги. Я например ничего заказывать не буду. Какая ресторанная еда в кризис? Вы смеетесь?
Замовляли в одному недешевому популярному ресторані... Приїхало авто з кур’єром, в салоні повно було пакетів, виходить, що ми не одні такі! Погано, що кур’єр був без рукавичок, написали на сайті ресторану, вибачилися, сказали, що більше не повториться!!! Мені здається, що під час карантину, такі замовлення як і інше споживання продуктів, значно збільшується!!! Карантин заставляє людей щось смачненьке поїсти!
Ви знаєте, я ні хвилини не сумніваюся, що Ви багата, поважна і впливова, в певних колах людина. Я розумію, що, багато в чому, завдяки особистому розуму, працьовитості, Ви досягнули значного карєрного і особистісного росту. У самого не дуже далекий родич абсолютно заслужено в 90-х з голови колгоспу став очільником однієї з західноукраїнських областей і з Кравчуком і Кучмою на ти був. Але для чого це так паосно в кожному дописі підкреслювати і виставляти? Адже тут вистачає дописувачів, які також чогось в тому житті досягли але не виколюють цим іншим очі. Я розумію, що Вам хочеться визнання, шани, хочеться когось повчати. Але тут повагу і шану дуже просто здобути - діліться КОРИСНОЮ проfільною інfормацією, давайте добрі поради. Навіть повчати і вчити можете, але за темою чи близько до... І це Ваше, надіюся, Ви мене зрозумієте... Щодо саме цього повідомлення. Яка Вам різниця, чи цей курєр принесе Вам вірус на руках, на рукавичках, на пакеті, з кухні ресторану, з сидіння авто, з ручки дверей Вашого будинку чи оісного центру? А може він обробив руки антисептиком перед тим, як взяти Ваш пакет з замовленням? Ви б не про рукавички турбувалися, а про весь процес виготовлення-доставки і дезинекції на кожному етапі...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Так можна чи не можна? Хтось із вас з орестом має помилятись.
asti написав:Якщо погодити з МВФ то можна частину коштів направити безпосередньо в бюджет,
Який сенс домовлятися сьогодні про транш, якщо завтра доведеться ЗНОВ домовлятись, щоб скористуватися грошима?..
Хтось може пояснити просто?.. Я так розумію, що цими траншами можно вільно користуватися для погашення старих боргів перед МВФ. Тобто це не кредит, а реструктурізація старих боргів, фактично.
Не реструктуризація, а рефінансування - це набагато краще і для кредитора і для позичальника. На рахунок користування вже домовлено, що 1,5 - 2 мільярди підуть безпосередньо в б'юджет, але тут МВФ може поставити максимальний розмір дефіциту, бо наші телепні можуть такого туди понавпихати, що ніяких кредитів не вистачить! Кошти МВФ також можуть іти на виплату старих боргів щоби уникнути дефолту - це все предмет домовленостей. А взагалі, дефолт - це найгірше, що може статися з фінансами країни!
какие граждане - такая и власть. здесь все этим грешат. вот вы, в свое время, в две руки писали, что украинский Банк Кипра обанкротится и нужно срочно деньги вынимать. но ничего не случилось, Альфа-Банк все вклады вернул без проблем.
вместо пустого балабольства на форумах,- взяли бы, да написали гимн про дефолт и мвф.
какие граждане - такая и власть. здесь все этим грешат. вот вы, в свое время, в две руки писали, что украинский Банк Кипра обанкротится и нужно срочно деньги вынимать. но ничего не случилось, Альфа-Банк все вклады вернул без проблем.
вместо пустого балабольства на форумах,- взяли бы, да написали гимн про дефолт и мвф.
банк кипра просто пронесло в период банкопада. и то кто его опустил ниже плинтуса??? клиенты банка или собственник??? а остальные 80 банков угробила или угробил кто...??? в этом списке были банки и больнее стабильней, чем кипр. или хотите сказать, что приват лёг самостоятельно без вмешательства гос-ва???
еще не вечер и увидим дальнейшее развитие по альфе. хотя у него нет предпосылок для завала, но в наше время неизвестно, что будет завтра. а завтра или вернее в понедельник вопрос про мвф и про банки и вообще про страну.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 бер, 2020 20:58, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
какие граждане - такая и власть. здесь все этим грешат. вот вы, в свое время, в две руки писали, что украинский Банк Кипра обанкротится и нужно срочно деньги вынимать. но ничего не случилось, Альфа-Банк все вклады вернул без проблем.
вместо пустого балабольства на форумах,- взяли бы, да написали гимн про дефолт и мвф.
банк кипра просто пронесло в период банкопада. а остальные 80 банков угробила или угробил кто...??? в этом списке были банки и больнее стабильней, чем кипр. или хотите сказать, что приват лёг самостоятельно без вмешательства гос-ва???
а остальные банки угробила слишком рисковая политика менеджмента,которая в период кризиса не дала банку выдержать нормативы НБУ. а Приват лег не потому, что зашкаливал объем связанных кредитов?