Додано: Суб 28 бер, 2020 20:07

Qwerty написав: BIGor написав: Faceless написав: А вообще, я сейчас, наверное, выскажу очень непопулярную у нас мысль, но все же: в такой период нужно поддержать местный бизнес, особенно малый. Многие этот карантин не переживут. Потому каждый ваш заказ доставки товара, или обеда из местного ресторанчика, собственной службой, или Глово/Убером, сейчас важен, даст им возможность пережить этот кризис, а людям не потерять работу. Причём больше всего в поддержке нуждаются не крупные сети, а небольшие заведения. А вообще, я сейчас, наверное, выскажу очень непопулярную у нас мысль, но все же: в такой период нужно поддержать местный бизнес, особенно малый. Многие этот карантин не переживут. Потому каждый ваш заказ доставки товара, или обеда из местного ресторанчика, собственной службой, или Глово/Убером, сейчас важен, даст им возможность пережить этот кризис, а людям не потерять работу. Причём больше всего в поддержке нуждаются не крупные сети, а небольшие заведения.

Ну чего же не популярную, думаю многие будут только за, но есть одно но. Деньги. Я например ничего заказывать не буду. Какая ресторанная еда в кризис? Вы смеетесь? Ну чего же не популярную, думаю многие будут только за, но есть одно но. Деньги. Я например ничего заказывать не буду. Какая ресторанная еда в кризис? Вы смеетесь?

Замовляли в одному недешевому популярному ресторані... Приїхало авто з кур’єром, в салоні повно було пакетів, виходить, що ми не одні такі! Погано, що кур’єр був без рукавичок, написали на сайті ресторану, вибачилися, сказали, що більше не повториться!!! Мені здається, що під час карантину, такі замовлення як і інше споживання продуктів, значно збільшується!!! Карантин заставляє людей щось смачненьке поїсти! Замовляли в одному недешевому популярному ресторані... Приїхало авто з кур’єром, в салоні повно було пакетів, виходить, що ми не одні такі! Погано, що кур’єр був без рукавичок, написали на сайті ресторану, вибачилися, сказали, що більше не повториться!!! Мені здається, що під час карантину, такі замовлення як і інше споживання продуктів, значно збільшується!!! Карантин заставляє людей щось смачненьке поїсти!

Ви знаєте, я ні хвилини не сумніваюся, що Ви багата, поважна і впливова, в певних колах людина. Я розумію, що, багато в чому, завдяки особистому розуму, працьовитості, Ви досягнули значного карєрного і особистісного росту. У самого не дуже далекий родич абсолютно заслужено в 90-х з голови колгоспу став очільником однієї з західноукраїнських областей і з Кравчуком і Кучмою на ти був. Але для чого це так паосно в кожному дописі підкреслювати і виставляти?Адже тут вистачає дописувачів, які також чогось в тому житті досягли але не виколюють цим іншим очі. Я розумію, що Вам хочеться визнання, шани, хочеться когось повчати. Але тут повагу і шану дуже просто здобути - діліться КОРИСНОЮ проfільною інfормацією, давайте добрі поради. Навіть повчати і вчити можете, але за темою чи близько до... І це Ваше, надіюся, Ви мене зрозумієте...Щодо саме цього повідомлення. Яка Вам різниця, чи цей курєр принесе Вам вірус на руках, на рукавичках, на пакеті, з кухні ресторану, з сидіння авто, з ручки дверей Вашого будинку чи оісного центру?А може він обробив руки антисептиком перед тим, як взяти Ваш пакет з замовленням? Ви б не про рукавички турбувалися, а про весь процес виготовлення-доставки і дезинекції на кожному етапі...