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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:17
VALONI написав: varlo написав: fin написав:
Я например,временно прекращаю покупку баксов. Буду откладывать и копить гривню. А годика через 2 можно будет прикупить на все.
Я тоже наверное евро продам. Оно еще и к доллару падает.
Зря, в Штатах на этой неделе паника усилится, а в Европе пойдет на спад - увро до конца недели минимум 1.10 - 1.11 будет.
Розумний коментар, який справдився, що буває тут не часто! Юрист костя зацінили, що я людині респект виказав... Ти ж уважно стежиш за моїми коментарями, що цілком похвально!
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:17
flyman написав: Shaman написав:
я в данном примере говорил о дефолте конкретной компании.
а в целом согласен со сказанным. я бы сгруппировал так:
1. Договоренность с МВФ - это не только деньги МВФ, то и статус. Если МВФ дает деньги, то для остальных финансовых институтов это положительный знак - можно кредитовать. Не дает - другие нам дают, но под другие ставки.
Не анализировал, что будет без кредита МВФ, - обязательно дефолт или проскочим, но ощущение - не проскочим.
А дефолт - дело житейское - не мы первые, не мы последние. Просто надо понимать, что за этим стоит, особенно тем, кто ратует за дефолт - большая девальвация, далеко за 40, и отсутствие внешнего финансирования для всех, включая наши ФПГ, что еще сильно придавит экономику. Плюс в текущей ситуации с карантином - падение экономики и дыра в бюджете неизбежны. Нужна внешняя помощь, которой в условиях дефолта будет намного меньше.
по п4 - большая часть долга это НБУ и банки (сколько среди них гос - нет инфо). Но в целом долг по ОВГЗ с 2014 по 2018 существенно вырос. А вот пирамида это или просто скрытая печать денег? - не могу сказать, надо детально анализировать. Денег вроде столько не напечатали)))
внутри страны дефолт может быть выгоден тем, кто набил руку ловить в мутной воде рыбку, включая 90 гг. и прихватить гос/отжать чужое, и когда печатают деньги и неконтролируемо тратят их из бюджета - тоже можно хорошо подняться)
що цікаво, недавно "курс 23 убивав нацвиробника", а при ПА28 ДТЕК не ожив,
всі ці стони про ПА23 були лицемірством.
шутите???
курс 23 убивал:
а) экспортеров
б) компании, производящие продукцию, которую можно импортировать
ДТЭК делает электричество, ему курс постольку-поскольку - я это описывал в пред сообщениях. из объективных причин ДТЭК придавило то, что производство э/э ТЭС упало в 2 раза. Есть другие причины - необъективные;) тоже писал
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 28 бер, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:34
pirat-d написав:
в сериале Голобородько такой возвышенно-борзый, нах МВФ посылает, а в жизни все наоборот, выпрашивает, клянчит и надеется как на последний шанс избежать дефолта. "Сделал их вместе" (с)
Поддержать законопроект о запрете возврата банков предыдущим владельцам готовы 150–170 депутатов. Этого не хватит, даже если добавить голоса "Голоса" и "ЕС".
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Президент Владимир Зеленский пока не может собрать достаточного числа голосов своей фракции в поддержку законопроекта о запрете возврата средств национализированных банков, известного в обиходе как "антиКоломойский закон". На данный момент есть уверенность в голосовании примерно 150-170 депутатов, и даже если добавить с "Голос" и ЕС этого не хватает", — написал он.
Бутусов считает, что Зеленский оказался перед необходимостью сделать выбор — "или Коломойский, или дефолт".
"Чтобы получить кредит МВФ, Зеленскому надо объявить войну ключевому созидателю проекта "Слуга народа". В отличие от Голобородько, Зеленский вынужден с МВФ договариваться. За все приходится платить, но сюжет потрясающий, хватит на новый, только уже драматический сериал", — написал он.
Журналист считает, что Зеленскому придется попробовать "переступить через очень личное".
"И впервые он не может публично агитировать за свое решение, не может выступить против Коломойского, и вынужден убеждать непублично", — отметил Бутусов.
"Голосование антикризисных законов перенесли на понедельник, переговоры продолжаются", — подытожил он.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:53
если даст мвф даже не 5, а целых 8 млрд., что это даст для страны???
курс будет по любому 30-35. инвесторы сег.никуда не идут, а наоборот бегут и не только от нас. в америки тоже даже при вливании трлн.дол. не верят в подъём.
экономика после вируса по любому у нас на лопатках. особенно со 2 квартала, нас ожидает масштабная безработица.
поэтому нет уверенности, что деньги мвф нас спасут. нам дадут отсрочить только дефу.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:59
Игорь Алексеевич написав:
если даст мвф даже не 5, а целых 8 млрд., что это даст для страны???
курс будет по любому 30-35. инвесторы сег.никуда не идут, а наоборот бегут и не только от нас. в америки тоже даже при вливании трлн.дол. не верят в подъём.
экономика после вируса по любому у нас на лопатках. особенно со 2 квартала, нас ожидает масштабная безработица.
поэтому нет уверенности, что деньги мвф нас спасут. нам дадут отсрочить только дефу.
Дадуть стільки, щоб вернули раніш позичене, заодно проштовхнути свої теми, напр., продаж землі.
Держава із запозиченнями, як наркоман на голці.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:03
приват не нужен государству. оно хочет от него избавится - продать и получить деньги.
так же он не нужен и бени. ему тоже нужны бабки за отжим.
идёт борьба не за приват, а за деньги.
а если нет согласия и идёт война, то кто тогда страдает больше всего....???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:08
orest написав:
Яка Вам різниця, чи цей курєр принесе Вам вірус на руках, на рукавичках, на пакеті, з кухні ресторану, з сидіння авто, з ручки дверей Вашого будинку чи оісного центру?
Навіяло. "Страна не пуганых идиотов" (с)
Ще 2 тихні тому я при черговому замовленні води додому висловив зауваження менеджеру, що у звязку з епідситуацією, яка буде погіршуватися з кожним днем, варто повернутися до практики постачання бутлів у п/е пакетах, від якого вони десь з півроку тому відмовилися "на вимогу Грети Тунберг". Вчора звернувся офіційно через сайт зі скаргою, що потрібно все таки вирішувати це питання. Сьогодні передзвонила дівчинка, довго розповідала про додаткову санобробку на всіх етапах, про п/е і екологію.
Вислухав до кінця, уточнив, чи цей довгий спіч означає "ніт", після чого подякував їй, а пізніше і її компанії за співпрацю, яка від сьогодні залишилася у минулому. Найсмішніше те, що їх цінова пропозиція також найдорожча серед аналогічних фірм.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:11
orest написав:
Ми спостерігаємо розвал цього мертвонародженого утворення і євро стає дуже небезпечним активом. Ситуація на стільки погана, що Берлін навіть заставив свій енергетичний придаток домовлятися з СА про реанімацію ОПЕК
Зараз відбувається розпад колишнього глобального світу. За регіональних лідерів в Європі будуть боротися Берлін, Париж і Варшава (підтримана Лондоном). В Азії московія-приуралля (якщо не розвалиться, адже в москві і підмосковї не просто так зараз зосереджено більше військ ніж на кордоні з Україною і в лу га ндонії) і Китай.
Українці, крім тих хто зможе там залишитися назавжди, будуть повертатися. І це не тільки ми, поляки будуть повертатися в Польщу, чехи в Чехію, турки в Туреччину (а це ще більше підірве Німеччину)
Несмотря на то, что реальная действительность такова, что каждая страна в большинстве своем оказалась в одиночку перед эпидемией и ее последствиями, кризисом и экономическим спадом, но тем не менее, в этих странах все начнет сначала возврат к состоянию до эпидемии, а потом и наращивание темпов роста. Вот только нет никакой уверенности, что мы будем иметь такое же положение вещей. Как исторически сложилось, все временное и в том числе какие то сложности, становятся у нас постоянными и о них забывают. Ведь ничего и с ними выжили. Отсюда нет и пока в обозримом будущем не предвидится необходимой защищенности и тем более комфортности жизни от проживания. И несмотря ни на какие ограничения и отмены безвизов и прочего, миграция будет иметь еще большие темпы. (ИМХО)
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:28
Qwerty написав:
кур’єр був без рукавичок
Мне курьеры привозят запечатанные пакеты, и на моё предложение "А давай-ка, братец, поглядим, что там положили" отвечают, что "Смотрите и вскрывайте сами, нам запрещено открывать ваши посылки".
Qwerty написав:
Карантин заставляє людей щось смачненьке поїсти!
За время карантина маска станет мне мала
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:29
edvardd написав: Qwerty написав: ГыГы написав:
в Украине как только пандемия закончится так сразу курс доляра вернётся на 25 а то и ниже (при условии, что ЗВР будут выше 12 лярдов чистых резервов) ну и не включат бешенный станок
Может и вернётся. Если зарплаты пару месяцев не платить, то прийдётся откупоривать кубышку, а у кого нет кубышки - тащить в ломбард всё сравнительно ненужное.
Вот в такой сценарий укрепления гривны я ещё коекак поверю.
А, хто в курсі нині в ломбарди маски і респіратори приймають?!
шо всё так плохо? вы из на олх продайте...[/quote]
Мені здається в того, хто їх продає, все більш як чудово! А, ви вже продали ті тести, де мені пропонували за пару сотень гривень?! Чи на той момент ви про ОЛХ не чули?!
І для вас персональна інформація - золото 1630 доларів за унцію! Це рівно на 630 доларів більше ніж ви прогнозували! І це просто шикарно!
І сьогодні потрібно було трішки скинути зеленого на витрати... Продав одним жаждущим, які вже декілька днів просили про це по ціні 28,50... І респіратори, які мені привіз товариш не прийшлось кудись продавати чи здавати... Я чесно і не дивився скільки їх у тому великому ящику! Якісь супернаворочені, здається «Гуччі»...
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