Shaman написав:

я в данном примере говорил о дефолте конкретной компании.а в целом согласен со сказанным. я бы сгруппировал так:1. Договоренность с МВФ - это не только деньги МВФ, то и статус. Если МВФ дает деньги, то для остальных финансовых институтов это положительный знак - можно кредитовать. Не дает - другие нам дают, но под другие ставки.Не анализировал, что будет без кредита МВФ, - обязательно дефолт или проскочим, но ощущение - не проскочим.А дефолт - дело житейское - не мы первые, не мы последние. Просто надо понимать, что за этим стоит, особенно тем, кто ратует за дефолт - большая девальвация, далеко за 40, и отсутствие внешнего финансирования для всех, включая наши ФПГ, что еще сильно придавит экономику. Плюс в текущей ситуации с карантином - падение экономики и дыра в бюджете неизбежны. Нужна внешняя помощь, которой в условиях дефолта будет намного меньше.по п4 - большая часть долга это НБУ и банки (сколько среди них гос - нет инфо). Но в целом долг по ОВГЗ с 2014 по 2018 существенно вырос. А вот пирамида это или просто скрытая печать денег? - не могу сказать, надо детально анализировать. Денег вроде столько не напечатали)))внутри страны дефолт может быть выгоден тем, кто набил руку ловить в мутной воде рыбку, включая 90 гг. и прихватить гос/отжать чужое, и когда печатают деньги и неконтролируемо тратят их из бюджета - тоже можно хорошо подняться)