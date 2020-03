Додано: Суб 28 бер, 2020 21:59

Игорь Алексеевич написав: если даст мвф даже не 5, а целых 8 млрд., что это даст для страны???

курс будет по любому 30-35. инвесторы сег.никуда не идут, а наоборот бегут и не только от нас. в америки тоже даже при вливании трлн.дол. не верят в подъём.

экономика после вируса по любому у нас на лопатках. особенно со 2 квартала, нас ожидает масштабная безработица.

Дадуть стільки, щоб вернули раніш позичене, заодно проштовхнути свої теми, напр., продаж землі.

