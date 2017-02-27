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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 23:27
komp написав:
"Президент Владимир Зеленский пока не может собрать достаточного числа голосов своей фракции в поддержку законопроекта о запрете возврата средств национализированных банков, известного в обиходе как "антиКоломойский закон".
А как старался. Уже поверили.
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