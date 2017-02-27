Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 23:27
komp написав:
"Президент Владимир Зеленский пока не может собрать достаточного числа голосов своей фракции в поддержку законопроекта о запрете возврата средств национализированных банков, известного в обиходе как "антиКоломойский закон".
А как старался. Уже поверили.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 08:03
мы отделились - пакедава
а шо делать?
чик
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Додано: Нед 29 бер, 2020 08:07
США - Просрочка по кредитным картам выросла на 50%.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 08:21
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 29 бер, 2020 08:43
На налике уже месяц ничего нового: на выходных стригут, с понедельника в горы...
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:01
Weltbuerger написав: varlo написав: Weltbuerger написав:
Киев, левый берег
28,30/28,45
30,85/31,20
А евро кстати можно и прикупить.
По евро скупился недавно по 29. Но на долгосрок вероятно есть смысл брать и сейчас.
Думаю, что баловаться с евро сейчас не стоит. Что там дальше будет с Евросоюзом одному богу известно. Но это не точно.
aleksandr-musienko
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