RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4839484048414842

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 395
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
48%
188
Всього голосів : 395
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:27

  komp написав:"Президент Владимир Зеленский пока не может собрать достаточного числа голосов своей фракции в поддержку законопроекта о запрете возврата средств национализированных банков, известного в обиходе как "антиКоломойский закон".

А как старался. Уже поверили.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21565
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 2198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:03

мы отделились - пакедава :wink: Зображення
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6053
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4382 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:07

США - Просрочка по кредитным картам выросла на 50%.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6123
З нами з: 20.11.08
Подякував: 93 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:21

  чик написав:мы отделились - пакедава :wink: Зображення

Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4080
З нами з: 03.12.14
Подякував: 555 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:43

На налике уже месяц ничего нового: на выходных стригут, с понедельника в горы...
kwon
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:01

  Weltbuerger написав:
  varlo написав:
  Weltbuerger написав:Киев, левый берег
28,30/28,45
30,85/31,20

А евро кстати можно и прикупить.

По евро скупился недавно по 29. Но на долгосрок вероятно есть смысл брать и сейчас.

Думаю, что баловаться с евро сейчас не стоит. Что там дальше будет с Евросоюзом одному богу известно. Но это не точно.
aleksandr-musienko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 18.03.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4839484048414842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1726, 1727, 1728
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17276 2176906
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 21:53
thirdeye
Валютный рынок в мире 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6879 1533811
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 12:42
slonic32
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
393 76988
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 20:57
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.