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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4840484148424843>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 395
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
48%
188
Всього голосів : 395
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:27

  komp написав:"Президент Владимир Зеленский пока не может собрать достаточного числа голосов своей фракции в поддержку законопроекта о запрете возврата средств национализированных банков, известного в обиходе как "антиКоломойский закон".

А как старался. Уже поверили.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:03

мы отделились - пакедава :wink: Зображення
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:07

США - Просрочка по кредитным картам выросла на 50%.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:21

  чик написав:мы отделились - пакедава :wink: Зображення

Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:43

На налике уже месяц ничего нового: на выходных стригут, с понедельника в горы...
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:01

  Weltbuerger написав:
  varlo написав:
  Weltbuerger написав:Киев, левый берег
28,30/28,45
30,85/31,20

А евро кстати можно и прикупить.

По евро скупился недавно по 29. Но на долгосрок вероятно есть смысл брать и сейчас.

Думаю, что баловаться с евро сейчас не стоит. Что там дальше будет с Евросоюзом одному богу известно. Но это не точно.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:37

  asti написав:Не реструктуризація, а рефінансування - це набагато краще і для кредитора і для позичальника. На рахунок користування вже домовлено, що 1,5 - 2 мільярди підуть безпосередньо в б'юджет, але тут МВФ може поставити максимальний розмір дефіциту, бо наші телепні можуть такого туди понавпихати, що ніяких кредитів не вистачить! Кошти МВФ також можуть іти на виплату старих боргів щоби уникнути дефолту - це все предмет домовленостей. А взагалі, дефолт - це найгірше, що може статися з фінансами країни!

Побратимы из посольства США сообщают, что выделяют нам 1,2 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

Спасибо, деньги неслыханные, но накиньте ещё хоть гривен сто, в конце концов тут живут все расставленные вами чиновники - бывшие украинские правительства, министры, главы комитетов, депутаты, прокуроры и функционеры НАБУ.

Территория ж здесь ваша, на материке в метрополии вы 2 триллиона выделили. Сюда набросьте ещё хоть на палку колбасы.

www.aportnov.com

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аккуратней с дезинфекцией денег.

Москвичка спалила 65 тысяч рублей в микроволновке, обрабатывая их от COVID-19.
Поддавшись панике, она отправила деньги в микроволновку. После включения печки купюры затрещали, как семечки на сковородке. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:05

В Украине все замечательно. Доллары и евро обработаны и спрятаны в матрац.
А вот некоторые, которые свои истории публикуют где попало, нагнетают панику.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... &__tn__=-R
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:20

Трамп отказался вводить жесткий карантин и изоляцию в Нью-Йорке, Нью Джерси.
Нет экономическому коллапсу.
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