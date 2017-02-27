komp написав:"Президент Владимир Зеленский пока не может собрать достаточного числа голосов своей фракции в поддержку законопроекта о запрете возврата средств национализированных банков, известного в обиходе как "антиКоломойский закон".
asti написав:Не реструктуризація, а рефінансування - це набагато краще і для кредитора і для позичальника. На рахунок користування вже домовлено, що 1,5 - 2 мільярди підуть безпосередньо в б'юджет, але тут МВФ може поставити максимальний розмір дефіциту, бо наші телепні можуть такого туди понавпихати, що ніяких кредитів не вистачить! Кошти МВФ також можуть іти на виплату старих боргів щоби уникнути дефолту - це все предмет домовленостей. А взагалі, дефолт - це найгірше, що може статися з фінансами країни!
Побратимы из посольства США сообщают, что выделяют нам 1,2 млн долларов на борьбу с коронавирусом.
Спасибо, деньги неслыханные, но накиньте ещё хоть гривен сто, в конце концов тут живут все расставленные вами чиновники - бывшие украинские правительства, министры, главы комитетов, депутаты, прокуроры и функционеры НАБУ.
Территория ж здесь ваша, на материке в метрополии вы 2 триллиона выделили. Сюда набросьте ещё хоть на палку колбасы.
Москвичка спалила 65 тысяч рублей в микроволновке, обрабатывая их от COVID-19. Поддавшись панике, она отправила деньги в микроволновку. После включения печки купюры затрещали, как семечки на сковородке. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.