Додано: Нед 29 бер, 2020 09:47

Аккуратней с дезинфекцией денег.



Москвичка спалила 65 тысяч рублей в микроволновке, обрабатывая их от COVID-19.

Поддавшись панике, она отправила деньги в микроволновку. После включения печки купюры затрещали, как семечки на сковородке. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.