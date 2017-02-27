Для поднятия настроения в воскресное утро.
Изучая статистику, сегодня отметил 8 небольших положительных тенденций в развитии пандемии.
Кому интересно, подробнее на профильной ветке.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:33
Для поднятия настроения в воскресное утро.
Изучая статистику, сегодня отметил 8 небольших положительных тенденций в развитии пандемии.
Кому интересно, подробнее на профильной ветке.
viewtopic.php?p=4920466#p4920466
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вікно 28.25/28.35
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вчора компанія "ДТЕК Енерго" оголосила про дефолт. Як ця новина може вплинути завтра на курс гривні?
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:04
Понятно на 100% одно: В любом случае, независимо от эпидемиологической ситуации, надо 24 апреля снимать полностью карантин и все ограничения! Ну, для людей 65+ можно оставить еще до лета. Если 24-го не снять все ограничения, то никакой мвф уже не поможет! Надеюсь, победит здравый смысл, а не трусость перед какимто вирусом.
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:07
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:16
Идеальный вариант: голосуют как надо для мвф и снимают карантин. Тогда курс 28-27,5.
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:20
а надолго такой курс??? экономика ушла в штопор, безработица со 2 квартала 100 пудов сумасшедшая. европа тоже будет в штопоре и им временно не нужна будет наша армия зарабитчан.
да деньги от мвф только на бумаге. взяли и сразу отдали старый долг. поэтому казна пустая.
малый бизнес положили на лопатки, ещё до карантина. карантин его просто полностью уничтожит. будут выходить из кризиса малые спд минимум год и то если мешать не будут. но, после кризиса власть всегда не помогает а душит предпринимателей проверками, а значит взятками и шантажом.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 29 бер, 2020 11:41, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:24
Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує для України короткотермінову рецесію, після якої буде різке відновлення економіки, якому сприятимуть інвестиції у державний сектор.
Про це повідомляє Голос Америки
"Загалом ми прогнозуємо скорочення ВВП, яке також викличе скорочення податкових надходжень. Вкупі з погашенням зовнішнього боргу у 2020-му році це робить завершення переговорів щодо кредитного фінансування з боку МВФ абсолютним пріоритетом для влади України", - відзначив директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.
За словами Патроне, Україна як експортер товарів відчує наслідки цінового шоку на товарних ринках. Невпевненість на глобальному ринку також вплине не девальвацію гривні та на збільшення ставки євробондів.
"Шок ланцюжка постачання та збуту на Україні можливо позначиться менш гостро, ніж на інших економіках, бо Україна ще не завершила процес інтеграції до глобального ланцюжка доданої вартості, - заявив Патроне. - Україна відчує наслідки споживацького шоку. Він стане результатом зменшення попиту всередині країни та стандартного попиту" - зазначив він.
Також він зазначив, що банківська система перебуває у гарному стані для подолання викликів кризи.
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:26
1. Экономика у нас и так не очень-то развивалась
2. Британия уже готовит план "довоза" заробитчан
[url]Коронавірус і сільгоспроботи у Британії: обговорюється спеціальна схема із запрошення громадян України[/url]
С долгами ситуация жёсткая. Но непонятно для кого это стало "неожиданностью", ведь долги не вчера появились, и сроки погашения тоже не секрет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:38
і шо?
курс вторинний.
економіка в рознос, а тут дискусія: курс, 27 чи 28 .
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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