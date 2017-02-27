Додано: Нед 29 бер, 2020 12:04

fin написав: Вот для того, чтобы такой курс был надолго, надо 24-го или раньше снимать карантин и все ограничения! Вот для того, чтобы такой курс был надолго, надо 24-го или раньше снимать карантин и все ограничения!

да я не против. хоть сейчас. просто надо было ранее всех приезжих под строгий карантин или в поля на 14 дней.а) многие не захотели бы жить в полях и остались бы на местах за бугромб) мы бы и не входили в этот карантин, а значит многие инвесторы хотели бы вложиться в нашу экономику.было бы 14 дней жёстко и жестоко, но это бы была шоковая терапия для экономики.