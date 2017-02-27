fin написав:Идеальный вариант: голосуют как надо для мвф и снимают карантин. Тогда курс 28-27,5.
а надолго такой курс??? экономика ушла в штопор, безработица со 2 квартала 100 пудов сумасшедшая. европа тоже будет в штопоре и им временно не нужна будет наша армия зарабитчан.
да деньги от мвф только на бумаге. взяли и сразу отдали старый долг. поэтому казна пустая.
1. Экономика у нас и так не очень-то развивалась 2. Британия уже готовит план "довоза" заробитчан [url]Коронавірус і сільгоспроботи у Британії: обговорюється спеціальна схема із запрошення громадян України[/url] https://www.radiosvoboda.org/a/30499017.html
С долгами ситуация жёсткая. Но непонятно для кого это стало "неожиданностью", ведь долги не вчера появились, и сроки погашения тоже не секрет
на полях везде в мире нужны рабочие руки и у нас полно работы на полях. у нас в основном рабочие специальности у зарабитчан были. на поля в ту же польшу не ахти хотели наши ехать. к полям привыкли китайцы или азиаты, они как муравьи на полях шуршат. мы больше к строительству привыкли на заработках.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:на полях везде в мире нужны рабочие руки и у нас полно работы на полях. у нас в основном рабочие специальности у зарабитчан были. на поля в ту же польшу не ахти хотели наши ехать. к полям привыкли китайцы или азиаты, они как муравьи на полях шуршат. мы больше к строительству привыкли на заработках.
Это если говорить о восточно Европе. А в Британии и поле выглядит поинтереснее. Тем более, у заробитчан выбора особо нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
fin написав:Идеальный вариант: голосуют как надо для мвф и снимают карантин. Тогда курс 28-27,5.
а надолго такой курс??? экономика ушла в штопор, безработица со 2 квартала 100 пудов сумасшедшая. европа тоже будет в штопоре и им временно не нужна будет наша армия зарабитчан.
да деньги от мвф только на бумаге. взяли и сразу отдали старый долг. поэтому казна пустая.
малый бизнес положили на лопатки, ещё до карантина. карантин его просто полностью уничтожит. будут выходить из кризиса малые спд минимум год и то если мешать не будут. но, после кризиса власть всегда не помогает а душит предпринимателей проверками, а значит взятками и шантажом.
Вот для того, чтобы такой курс был надолго, надо 24-го или раньше снимать карантин и все ограничения!
fin написав:Вот для того, чтобы такой курс был надолго, надо 24-го или раньше снимать карантин и все ограничения!
да я не против. хоть сейчас. просто надо было ранее всех приезжих под строгий карантин или в поля на 14 дней. а) многие не захотели бы жить в полях и остались бы на местах за бугром б) мы бы и не входили в этот карантин, а значит многие инвесторы хотели бы вложиться в нашу экономику. было бы 14 дней жёстко и жестоко, но это бы была шоковая терапия для экономики.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Глава Бабломойской фракции выступил с программным постом:
Соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица опубликовал видео, где Зеленский-актер в образе президента "посылает в попу" Международный валютный фонд. Соратник Коломойского, в частности, называет такой поступок "смелым и полезным" для Украины