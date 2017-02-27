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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4841484248434844

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 395
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
48%
188
Всього голосів : 395
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:39

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  fin написав:Идеальный вариант: голосуют как надо для мвф и снимают карантин. Тогда курс 28-27,5.


а надолго такой курс??? экономика ушла в штопор, безработица со 2 квартала 100 пудов сумасшедшая. европа тоже будет в штопоре и им временно не нужна будет наша армия зарабитчан. :roll:

да деньги от мвф только на бумаге. взяли и сразу отдали старый долг. поэтому казна пустая. :roll:

1. Экономика у нас и так не очень-то развивалась :)
2. Британия уже готовит план "довоза" заробитчан
[url]Коронавірус і сільгоспроботи у Британії: обговорюється спеціальна схема із запрошення громадян України[/url]
https://www.radiosvoboda.org/a/30499017.html

С долгами ситуация жёсткая. Но непонятно для кого это стало "неожиданностью", ведь долги не вчера появились, и сроки погашения тоже не секрет


на полях везде в мире нужны рабочие руки и у нас полно работы на полях.
у нас в основном рабочие специальности у зарабитчан были.
на поля в ту же польшу не ахти хотели наши ехать. :roll:
к полям привыкли китайцы или азиаты, они как муравьи на полях шуршат. :P
мы больше к строительству привыкли на заработках.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:45

  fin написав:Идеальный вариант: голосуют как надо для мвф и снимают карантин. Тогда курс 28-27,5.


Трудно пока сказать. Коллеги киевские,продвинутые ребята, опасаются, говорят,что голоса очень впритык ,кто кого в последний момент перекупит,или запугает -непонятно.

Ситуация усугубляется тем, что если весь мир переезжает вирус на мерсах,опелях,хюндаях,
то мы на
стареньком раздолбанном олигархическом запорожце.
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 29 бер, 2020 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:46

  Игорь Алексеевич написав:на полях везде в мире нужны рабочие руки и у нас полно работы на полях.
у нас в основном рабочие специальности у зарабитчан были.
на поля в ту же польшу не ахти хотели наши ехать.
к полям привыкли китайцы или азиаты, они как муравьи на полях шуршат.
мы больше к строительству привыкли на заработках.

Это если говорить о восточно Европе.
А в Британии и поле выглядит поинтереснее. Тем более, у заробитчан выбора особо нет
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:А в Британии и поле выглядит поинтереснее.


действительно видел по тв показывали с кругами и фигурами.))) :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:59

  Игорь Алексеевич написав:
  fin написав:Идеальный вариант: голосуют как надо для мвф и снимают карантин. Тогда курс 28-27,5.


а надолго такой курс??? экономика ушла в штопор, безработица со 2 квартала 100 пудов сумасшедшая. европа тоже будет в штопоре и им временно не нужна будет наша армия зарабитчан. :roll:

да деньги от мвф только на бумаге. взяли и сразу отдали старый долг. поэтому казна пустая. :roll:

малый бизнес положили на лопатки, ещё до карантина. карантин его просто полностью уничтожит. будут выходить из кризиса малые спд минимум год и то если мешать не будут. но, после кризиса власть всегда не помогает а душит предпринимателей проверками, а значит взятками и шантажом. :roll:
Вот для того, чтобы такой курс был надолго, надо 24-го или раньше снимать карантин и все ограничения!
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Вот для того, чтобы такой курс был надолго, надо 24-го или раньше снимать карантин и все ограничения!


да я не против. хоть сейчас. просто надо было ранее всех приезжих под строгий карантин или в поля на 14 дней.
а) многие не захотели бы жить в полях и остались бы на местах за бугром
б) мы бы и не входили в этот карантин, а значит многие инвесторы хотели бы вложиться в нашу экономику.
было бы 14 дней жёстко и жестоко, но это бы была шоковая терапия для экономики.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:05

Глава Бабломойской фракции выступил с программным постом:
Соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица опубликовал видео, где Зеленский-актер в образе президента "посылает в попу" Международный валютный фонд.
Соратник Коломойского, в частности, называет такой поступок "смелым и полезным" для Украины



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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:11

На вулиці погода супер! Народ з дітками гуляє по парку...справжня весна! На вікнах бачив цифри 28.10 28.40
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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