fin написав:Идеальный вариант: голосуют как надо для мвф и снимают карантин. Тогда курс 28-27,5.
а надолго такой курс??? экономика ушла в штопор, безработица со 2 квартала 100 пудов сумасшедшая. европа тоже будет в штопоре и им временно не нужна будет наша армия зарабитчан.
да деньги от мвф только на бумаге. взяли и сразу отдали старый долг. поэтому казна пустая.
1. Экономика у нас и так не очень-то развивалась 2. Британия уже готовит план "довоза" заробитчан [url]Коронавірус і сільгоспроботи у Британії: обговорюється спеціальна схема із запрошення громадян України[/url] https://www.radiosvoboda.org/a/30499017.html
С долгами ситуация жёсткая. Но непонятно для кого это стало "неожиданностью", ведь долги не вчера появились, и сроки погашения тоже не секрет
на полях везде в мире нужны рабочие руки и у нас полно работы на полях. у нас в основном рабочие специальности у зарабитчан были. на поля в ту же польшу не ахти хотели наши ехать. к полям привыкли китайцы или азиаты, они как муравьи на полях шуршат. мы больше к строительству привыкли на заработках.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:на полях везде в мире нужны рабочие руки и у нас полно работы на полях. у нас в основном рабочие специальности у зарабитчан были. на поля в ту же польшу не ахти хотели наши ехать. к полям привыкли китайцы или азиаты, они как муравьи на полях шуршат. мы больше к строительству привыкли на заработках.
Это если говорить о восточно Европе. А в Британии и поле выглядит поинтереснее. Тем более, у заробитчан выбора особо нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
fin написав:Идеальный вариант: голосуют как надо для мвф и снимают карантин. Тогда курс 28-27,5.
а надолго такой курс??? экономика ушла в штопор, безработица со 2 квартала 100 пудов сумасшедшая. европа тоже будет в штопоре и им временно не нужна будет наша армия зарабитчан.
да деньги от мвф только на бумаге. взяли и сразу отдали старый долг. поэтому казна пустая.
малый бизнес положили на лопатки, ещё до карантина. карантин его просто полностью уничтожит. будут выходить из кризиса малые спд минимум год и то если мешать не будут. но, после кризиса власть всегда не помогает а душит предпринимателей проверками, а значит взятками и шантажом.
Вот для того, чтобы такой курс был надолго, надо 24-го или раньше снимать карантин и все ограничения!
fin написав:Вот для того, чтобы такой курс был надолго, надо 24-го или раньше снимать карантин и все ограничения!
да я не против. хоть сейчас. просто надо было ранее всех приезжих под строгий карантин или в поля на 14 дней. а) многие не захотели бы жить в полях и остались бы на местах за бугром б) мы бы и не входили в этот карантин, а значит многие инвесторы хотели бы вложиться в нашу экономику. было бы 14 дней жёстко и жестоко, но это бы была шоковая терапия для экономики.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Глава Бабломойской фракции выступил с программным постом:
Соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица опубликовал видео, где Зеленский-актер в образе президента "посылает в попу" Международный валютный фонд. Соратник Коломойского, в частности, называет такой поступок "смелым и полезным" для Украины
Очень Прошу людей не знакомых с медициной , эпидемиологией , санитарными нормами не писать глупости о окончании карантина или его отмене .
Если что , сейчас можно связаться с посольствами и предложить свою помощь в сборе трупов по квартирам в Испании или Италии . Чтобы некоторые понимали серьезность положения , то напишу следующее (ну чтоб не пугать совсем ). ВСЕ инфекционные больницы должны иметь отдельную канализацию . Стоки знаете куда попадают ? Поэтому сидите дома и не высовывайтесь , Богом прошу . Соблюдайте ВСЕ требования врачей и личной безопасности .
Молитесь , чтобы размеры пандемии были минимальны. Все зависит от вашей сознательности !!!
Игорь Алексеевич написав:на полях везде в мире нужны рабочие руки и у нас полно работы на полях. у нас в основном рабочие специальности у зарабитчан были. на поля в ту же польшу не ахти хотели наши ехать. к полям привыкли китайцы или азиаты, они как муравьи на полях шуршат. мы больше к строительству привыкли на заработках.
Работы на полях при современном развитии сельскохозяйственных технологий стало совсем мало. Работают роботы больше, чем люди.
Что касается строительства, то это наша тема, конечно. Дешевый рабочий труд это мощное конкурентное преимущество для любой строительной компании.
В то же время отличная тема для наших заробитчан это производство, это работа на промышленных предприятиях и заводах тяжелого машиностроения. Там нужны довольно грамотные люди с высшим образование. Наши заробитчане с удовлетворительным знанием немецкого или английского языков идеально соответствуют критериям идеального работника для промышленного предприятия.