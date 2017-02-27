Что касается снятия карантина смотрим на локомотив экономики ЕС Германию и Францию когда они снимут карантин за ними и другие страны потянутся . Касаемо Украины ? "о повестке дня внеочередного заседания Рады "Там будут налоговые льготы, в том числе будет отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая" Теперь ДУМАЙТЕ !
olgerd написав:Что касается снятия карантина смотрим на локомотив экономики ЕС Германию и Францию когда они снимут карантин за ними и другие страны потянутся . Касаемо Украины ? "о повестке дня внеочередного заседания Рады "Там будут налоговые льготы, в том числе будет отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая" Теперь ДУМАЙТЕ !
buratinyo написав:В то же время отличная тема для наших заробитчан это производство, это работа на промышленных предприятиях и заводах тяжелого машиностроения. Там нужны довольно грамотные люди с высшим образование. Наши заробитчане с удовлетворительным знанием немецкого или английского языков идеально соответствуют критериям идеального работника для промышленного предприятия.
вся трагедия в том, что если работать офиц. за бугром, то как говорится на жизнь хватает, но на жизнь и проживания самого себя, но в крайнем случае на ещё одного землякопа. но, многие едут туда, что бы заработать и обеспечить не только себя, но ещё и свою семью из двух и более землякопов оставшихся здесь в стране. поэтому наши и не стремятся офиц., т.к. дорога каждая копейка. а вот кто работает офиц. и живёт там уже семьями, то тот и не выезжал сюда сейчас обратно и продолжает там офиц. работать во всех сферах экономики.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 29 бер, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Shaman написав:....... А дефолт - дело житейское - не мы первые, не мы последние. Просто надо понимать, что за этим стоит, особенно тем, кто ратует за дефолт - большая девальвация, далеко за 40, и отсутствие внешнего финансирования для всех, включая наши ФПГ, что еще сильно придавит экономику. .....
Всё это у нас уже случалось и без всяких дефолтов. И сильными девальвациями нас не удивишь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
fin написав:Вот для того, чтобы такой курс был надолго, надо 24-го или раньше снимать карантин и все ограничения!
да я не против. хоть сейчас. просто надо было ранее всех приезжих под строгий карантин или в поля на 14 дней. а) многие не захотели бы жить в полях и остались бы на местах за бугром б) мы бы и не входили в этот карантин, а значит многие инвесторы хотели бы вложиться в нашу экономику. было бы 14 дней жёстко и жестоко, но это бы была шоковая терапия для экономики.
Ну вот например в Беларуси никакого карантина не вводили, и даже спортивные чемпионаты не приостановили. А почему-то не видать очереди из инвесторов, спешащих вложиться в их экономику.
И по поводу снятия карантина. В моем родном г.Сумы наш исполком и городской глава Лысенко с 28 марта ввёл по городу ограничительные меры, близкие к итальянским. Из дома на улицу без надобности запрещено выходить, причем только в маске, при себе всегда иметь документы, передвигаться максимум по двое, и т.д. Хотя ситуация по области в целом нормальная, но с учетом того что Лысенко - это член партии БЮТ, то похоже Юля Владимировна дала ему негласное указание кошмарить местных, чтобы недовольства властью перед выборами было побольше. Всё равно народ всё на Зеленского свалит... https://www.smr.gov.ua/uk/novini/podiji ... yanki.html
Очень Прошу людей не знакомых с медициной , эпидемиологией , санитарными нормами не писать глупости о окончании карантина или его отмене .
Если что , сейчас можно связаться с посольствами и предложить свою помощь в сборе трупов по квартирам в Испании или Италии . Чтобы некоторые понимали серьезность положения , то напишу следующее (ну чтоб не пугать совсем ). ВСЕ инфекционные больницы должны иметь отдельную канализацию . Стоки знаете куда попадают ? Поэтому сидите дома и не высовывайтесь , Богом прошу . Соблюдайте ВСЕ требования врачей и личной безопасности .
Молитесь , чтобы размеры пандемии были минимальны. Все зависит от вашей сознательности !!!
Dobrofey написав:Ну вот например в Беларуси никакого карантина не вводили, и даже спортивные чемпионаты не приостановили. А почему-то не видать очереди из инвесторов, спешащих вложиться в их экономику.
не вводили почему??? батько сказал - нехер их вывозить больных к нам. а кто едит там проверками кошмарят и на строгий под контроль карантин. бульбаши по старой методики находят за 24 часа 0 чел. который был разносчиком. инвесторы там есть и многие хотят войти. но, там идёт отбор реальных, но не бумажных, как у нас.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.