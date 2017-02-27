Додано: Нед 29 бер, 2020 13:04

buratinyo написав: В то же время отличная тема для наших заробитчан это производство, это работа на промышленных предприятиях и заводах тяжелого машиностроения. Там нужны довольно грамотные люди с высшим образование. Наши заробитчане с удовлетворительным знанием немецкого или английского языков идеально соответствуют критериям идеального работника для промышленного предприятия. В то же время отличная тема для наших заробитчан это производство, это работа на промышленных предприятиях и заводах тяжелого машиностроения. Там нужны довольно грамотные люди с высшим образование. Наши заробитчане с удовлетворительным знанием немецкого или английского языков идеально соответствуют критериям идеального работника для промышленного предприятия.

вся трагедия в том, что если работать офиц. за бугром, то как говорится на жизнь хватает, но на жизнь и проживания самого себя, но в крайнем случае на ещё одного землякопа.но, многие едут туда, что бы заработать и обеспечить не только себя, но ещё и свою семью из двух и более землякопов оставшихся здесь в стране.поэтому наши и не стремятся офиц., т.к. дорога каждая копейка.а вот кто работает офиц. и живёт там уже семьями, то тот и не выезжал сюда сейчас обратно и продолжает там офиц. работать во всех сферах экономики.