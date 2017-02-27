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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4843484448454846>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 395
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
48%
188
Всього голосів : 395
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что касается снятия карантина смотрим на локомотив экономики ЕС Германию и Францию когда они снимут карантин за ними и другие страны потянутся .
Касаемо Украины ? "о повестке дня внеочередного заседания Рады
"Там будут налоговые льготы, в том числе будет отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая" Теперь ДУМАЙТЕ !
olgerd
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:59

  olgerd написав:Что касается снятия карантина смотрим на локомотив экономики ЕС Германию и Францию когда они снимут карантин за ними и другие страны потянутся .
Касаемо Украины ? "о повестке дня внеочередного заседания Рады
"Там будут налоговые льготы, в том числе будет отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая" Теперь ДУМАЙТЕ !

А шо там думать :D БУХАТЬ БУДЕМ :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:В то же время отличная тема для наших заробитчан это производство, это работа на промышленных предприятиях и заводах тяжелого машиностроения. Там нужны довольно грамотные люди с высшим образование. Наши заробитчане с удовлетворительным знанием немецкого или английского языков идеально соответствуют критериям идеального работника для промышленного предприятия.


вся трагедия в том, что если работать офиц. за бугром, то как говорится на жизнь хватает, но на жизнь и проживания самого себя, но в крайнем случае на ещё одного землякопа.
но, многие едут туда, что бы заработать и обеспечить не только себя, но ещё и свою семью из двух и более землякопов оставшихся здесь в стране.
поэтому наши и не стремятся офиц., т.к. дорога каждая копейка.
а вот кто работает офиц. и живёт там уже семьями, то тот и не выезжал сюда сейчас обратно и продолжает там офиц. работать во всех сферах экономики.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 29 бер, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:06

  Shaman написав:.......
А дефолт - дело житейское - не мы первые, не мы последние. Просто надо понимать, что за этим стоит, особенно тем, кто ратует за дефолт - большая девальвация, далеко за 40, и отсутствие внешнего финансирования для всех, включая наши ФПГ, что еще сильно придавит экономику.
.....

Всё это у нас уже случалось и без всяких дефолтов.
И сильными девальвациями нас не удивишь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:07

  Игорь Алексеевич написав:
  fin написав:Вот для того, чтобы такой курс был надолго, надо 24-го или раньше снимать карантин и все ограничения!

да я не против. хоть сейчас. просто надо было ранее всех приезжих под строгий карантин или в поля на 14 дней.
а) многие не захотели бы жить в полях и остались бы на местах за бугром
б) мы бы и не входили в этот карантин, а значит многие инвесторы хотели бы вложиться в нашу экономику.
было бы 14 дней жёстко и жестоко, но это бы была шоковая терапия для экономики.

Ну вот например в Беларуси никакого карантина не вводили, и даже спортивные чемпионаты не приостановили. А почему-то не видать очереди из инвесторов, спешащих вложиться в их экономику.

И по поводу снятия карантина. В моем родном г.Сумы наш исполком и городской глава Лысенко с 28 марта ввёл по городу ограничительные меры, близкие к итальянским. Из дома на улицу без надобности запрещено выходить, причем только в маске, при себе всегда иметь документы, передвигаться максимум по двое, и т.д. Хотя ситуация по области в целом нормальная, но с учетом того что Лысенко - это член партии БЮТ, то похоже Юля Владимировна дала ему негласное указание кошмарить местных, чтобы недовольства властью перед выборами было побольше. Всё равно народ всё на Зеленского свалит...
https://www.smr.gov.ua/uk/novini/podiji ... yanki.html
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:11

  холява написав:Здравствуйте .

Всем Здоровья и Спокойствия Душевного.

Очень Прошу людей не знакомых с медициной , эпидемиологией , санитарными нормами не писать глупости о окончании карантина или его отмене .

Если что , сейчас можно связаться с посольствами и предложить свою помощь в сборе трупов по квартирам в Испании или Италии .
Чтобы некоторые понимали серьезность положения , то напишу следующее (ну чтоб не пугать совсем ).
ВСЕ инфекционные больницы должны иметь отдельную канализацию .
Стоки знаете куда попадают ?
Поэтому сидите дома и не высовывайтесь , Богом прошу .
Соблюдайте ВСЕ требования врачей и личной безопасности .

Молитесь , чтобы размеры пандемии были минимальны.
Все зависит от вашей сознательности !!!

Не слушайте дилетантов .

вы вот https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-28032020--722-organizacija-nadannja-medichnoi-dopomogi-hvorim-na-koronavirusnu-hvorobu-covid-19 почитайте, а потом расскажите куда там стоки пойдут...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dobrofey написав:Ну вот например в Беларуси никакого карантина не вводили, и даже спортивные чемпионаты не приостановили. А почему-то не видать очереди из инвесторов, спешащих вложиться в их экономику.


не вводили почему??? батько сказал - нехер их вывозить больных к нам. а кто едит там проверками кошмарят и на строгий под контроль карантин.
бульбаши по старой методики находят за 24 часа 0 чел. который был разносчиком.
инвесторы там есть и многие хотят войти. но, там идёт отбор реальных, но не бумажных, как у нас.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:14

  сірий написав:А шо там думать :D БУХАТЬ БУДЕМ :lol:


Цей карантин крутіший за Новий рік! Печінці капець :(
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:23

  Pupsik написав:
  сірий написав:А шо там думать :D БУХАТЬ БУДЕМ :lol:


Цей карантин крутіший за Новий рік! Печінці капець :(


ещё бы кэш бэк ввели бы банки на спиртное... :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:24

  Игорь Алексеевич написав:
  Pupsik написав:
  сірий написав:А шо там думать :D БУХАТЬ БУДЕМ :lol:


Цей карантин крутіший за Новий рік! Печінці капець :(


ещё бы кэш бэк ввели бы банки на спиртное... :P


спиртное входит в продукты)))
Shaman
 
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